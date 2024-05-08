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FRED珠寶品牌傳人Valérie Samuel 將珠寶融入時裝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED副總裁暨藝術總監Valérie Samuel。圖／斐登提供
FRED副總裁暨藝術總監Valérie Samuel。圖／斐登提供

由Fred Samuel於1936創立的法國現代珠寶品牌斐登（FRED），在1995年加入精品龍頭LVMH集團，以充滿當代感的設計受到全球人士的喜愛。創辦人家族第四代傳人Valérie Samuel，於2017年重返家族事業，同時兼任FRED品牌副總裁兼藝術總監。品牌自2020年進駐台灣，今年終於於東區新地標新光三越鑽石塔（Diamond Tower）開設第二家精品店，展售品牌旗下全系列珠寶，為此，Valérie Samuel也特地來台，並接受聯合報的專訪。

「我上次來台灣已經是29年前了！」Valérie Samuel笑說，「當時也是為了FRED的品牌活動。不過我可以告訴你，我下一次來台灣絕對不會是再29年後了。」她對於這家店感到非常滿意，全新的店鋪牆面裝飾以地中海為風景的品牌形象，米色地毯裝飾如沙灘的細緻紋路，讓人想起海邊的風景，台灣人享受生活的方式和和這座海島與大自然的緊密連結，都讓她感覺到與品牌精神自然而然地契合。

Valérie Samuel曾於品牌被歸入LVMH集團初期往外闖蕩，她曾表示過往在Lalique及Swarovski工作的經驗，讓她更了解市場環境及顧客的需要，而前者也屬家族品牌，因此足令她可見識不同家族經營者對品牌管理及發展的方式，有助於她回歸FRED延續品牌百年的傳承。不過兼任一個珠寶品牌副總裁兼藝術總監，同時須管理營運並兼顧珠寶設計的藝術性，這樣的角色是否會有衝突的時候呢？「對我來說，這不算是衝突。我承襲了創作思維，在經營公司時我也有責任繼續提升品牌，並以更有創意的方式表達我們的DNA，不僅是珠寶設計創作，像是這家店的環境規劃細節，也都是要表達品牌DNA的，」Valérie Samuel說。

談及FRED的珠寶設計，雖然Valérie Samuel過往的工作經驗多集中於營運和行銷，但創作對她來說似乎是天生的，「我並不認為這是一個很大的挑戰，這件事是很自然的！我覺得身為創意總監的挑戰與最重要的目標，是持續進行創造，而這本來就存在我們的基因中。」而在創作的方式上，她有時候會從寶石本身的特質做發想，有時候喜歡從設計元素出發，「我都喜歡，也覺得都很有趣：有時候珠寶的美麗就在於創造寶石的美麗，有時候珠寶的設計的目標是先設計，再為設計找到適合的石頭。我覺得這兩種方式都很相似。」

她分享品牌最新高級珠寶系列Monsieur Fred Inner Light系列，以及透過這個系列的設計所欲表達的品牌特色。「在六個章節中，我分享的是品牌和我祖父的特質，例如，與生俱來的創意本質、生命的喜悅、開心的態度、溫暖的個性、他的勇氣和決心、贏家的精神、以及他在生命中與宿命中的感情，」Valérie Samuel說，品牌經典的設計如FORCE 10、Chance Infinie、Pretty Woman也都擁有這些特色。

Monsieur Fred Inner Light高級珠寶作品中，選擇了以珍珠這種有機寶石為素材，來表達品牌的創意精神。「Monsieur Fred在30年代，是第一個將珍珠引進法國的人，非常勇敢大膽。我們透過這個設計向他致敬，項鍊金屬線條的部分就像海洋，珍珠代表泡沫，在這裡我們混合了兩種珍珠：Akoya和南洋珠。Akoya珍珠帶有粉紅色，是Monsieur Fred最愛的顏色。」Valérie Samuel解說高級珠寶的設計，「當我設計的時候，我當然在思考客戶的需求，但是我也同時會思考我自己穿戴起來的模樣。」對她來說，也許將自己鍾愛的珠寶設計分享給客人，就是最好的設計。

Valérie Samuel認為，現代珠寶的必要條件便是要能每日能夠隨心所欲地互換或互搭，真正將珠寶融入時裝之中。而這也體現在她自己的穿戴上：在受訪當日，她混搭了FORCE 10、Chance Infinie、以及可任意選擇戒台主石的「Pain de Sucre」系列彩色寶石戒指，許多設計皆能變化不同穿法，滿足鍾愛穿搭的玩心與需求。她也分享自己配戴珠寶的心得：「我真的很喜歡混搭！現在不論女人或男人都敢於透過衣著表達自己的性格，」Valérie Samuel表示，穿戴珠寶時她都會選擇其中一件作為主要視覺焦點，「對我來說，沒穿戴珠寶就像沒穿衣服一樣！」

Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Pain de Sucre Joyful Attitude項鍊。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Pain de Sucre Joyful Attitude項鍊。圖／斐登提供
文豪海明威孫女Margaux Hemingway與品牌傳奇黃鑽Soleil d’Or攝於1977年。圖／斐登提供
文豪海明威孫女Margaux Hemingway與品牌傳奇黃鑽Soleil d’Or攝於1977年。圖／斐登提供
Valérie Samuel與品牌創辦人Fred Samuel，以及Fred Samuel長子Henri Samuel攝於約1995年。圖／斐登提供
Valérie Samuel與品牌創辦人Fred Samuel，以及Fred Samuel長子Henri Samuel攝於約1995年。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Creative Instinct珍珠手環。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Creative Instinct珍珠手環。圖／斐登提供
FRED在1977年購入這顆傳奇的Soleil d’Or黃鑽，使得FRED躋身「100俱樂部」，即由擁有100克拉以上鑽石的</p><!--7--><p> 珠寶商所組成的圈子。圖／斐登提供
FRED在1977年購入這顆傳奇的Soleil d’Or黃鑽，使得FRED躋身「100俱樂部」，即由擁有100克拉以上鑽石的

珠寶商所組成的圈子。圖／斐登提供

Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Pretty Woman Generous Heart手鐲。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Pretty Woman Generous Heart手鐲。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Creative Instinct珍珠項鍊。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Creative Instinct珍珠項鍊。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Radiant Energy戒指，2.55克拉艷彩黃鑽。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Radiant Energy戒指，2.55克拉艷彩黃鑽。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Force 10 Winning Spirit鍊扣。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Force 10 Winning Spirit鍊扣。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Faith in Destiny藍寶石戒指。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Faith in Destiny藍寶石戒指。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Radiant Energy項鍊，11.25克拉艷彩黃鑽主石。圖／斐登提供
Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Radiant Energy項鍊，11.25克拉艷彩黃鑽主石。圖／斐登提供

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