FRED珠寶品牌傳人Valérie Samuel 將珠寶融入時裝

由Fred Samuel於1936創立的法國現代珠寶品牌斐登(FRED),在1995年加入精品龍頭LVMH集團,以充滿當代感的設計受到全球人士的喜愛。創辦人家族第四代傳人Valérie Samuel,於2017年重返家族事業,同時兼任FRED品牌副總裁兼藝術總監。品牌自2020年進駐台灣,今年終於於東區新地標新光三越鑽石塔(Diamond Tower)開設第二家精品店,展售品牌旗下全系列珠寶,為此,Valérie Samuel也特地來台,並接受聯合報的專訪。

「我上次來台灣已經是29年前了!」Valérie Samuel笑說,「當時也是為了FRED的品牌活動。不過我可以告訴你,我下一次來台灣絕對不會是再29年後了。」她對於這家店感到非常滿意,全新的店鋪牆面裝飾以地中海為風景的品牌形象,米色地毯裝飾如沙灘的細緻紋路,讓人想起海邊的風景,台灣人享受生活的方式和和這座海島與大自然的緊密連結,都讓她感覺到與品牌精神自然而然地契合。

Valérie Samuel曾於品牌被歸入LVMH集團初期往外闖蕩,她曾表示過往在Lalique及Swarovski工作的經驗,讓她更了解市場環境及顧客的需要,而前者也屬家族品牌,因此足令她可見識不同家族經營者對品牌管理及發展的方式,有助於她回歸FRED延續品牌百年的傳承。不過兼任一個珠寶品牌副總裁兼藝術總監,同時須管理營運並兼顧珠寶設計的藝術性,這樣的角色是否會有衝突的時候呢?「對我來說,這不算是衝突。我承襲了創作思維,在經營公司時我也有責任繼續提升品牌,並以更有創意的方式表達我們的DNA,不僅是珠寶設計創作,像是這家店的環境規劃細節,也都是要表達品牌DNA的,」Valérie Samuel說。

談及FRED的珠寶設計,雖然Valérie Samuel過往的工作經驗多集中於營運和行銷,但創作對她來說似乎是天生的,「我並不認為這是一個很大的挑戰,這件事是很自然的!我覺得身為創意總監的挑戰與最重要的目標,是持續進行創造,而這本來就存在我們的基因中。」而在創作的方式上,她有時候會從寶石本身的特質做發想,有時候喜歡從設計元素出發,「我都喜歡,也覺得都很有趣:有時候珠寶的美麗就在於創造寶石的美麗,有時候珠寶的設計的目標是先設計,再為設計找到適合的石頭。我覺得這兩種方式都很相似。」

她分享品牌最新高級珠寶系列Monsieur Fred Inner Light系列,以及透過這個系列的設計所欲表達的品牌特色。「在六個章節中,我分享的是品牌和我祖父的特質,例如,與生俱來的創意本質、生命的喜悅、開心的態度、溫暖的個性、他的勇氣和決心、贏家的精神、以及他在生命中與宿命中的感情,」Valérie Samuel說,品牌經典的設計如FORCE 10、Chance Infinie、Pretty Woman也都擁有這些特色。

Monsieur Fred Inner Light高級珠寶作品中,選擇了以珍珠這種有機寶石為素材,來表達品牌的創意精神。「Monsieur Fred在30年代,是第一個將珍珠引進法國的人,非常勇敢大膽。我們透過這個設計向他致敬,項鍊金屬線條的部分就像海洋,珍珠代表泡沫,在這裡我們混合了兩種珍珠:Akoya和南洋珠。Akoya珍珠帶有粉紅色,是Monsieur Fred最愛的顏色。」Valérie Samuel解說高級珠寶的設計,「當我設計的時候,我當然在思考客戶的需求,但是我也同時會思考我自己穿戴起來的模樣。」對她來說,也許將自己鍾愛的珠寶設計分享給客人,就是最好的設計。

Valérie Samuel認為,現代珠寶的必要條件便是要能每日能夠隨心所欲地互換或互搭,真正將珠寶融入時裝之中。而這也體現在她自己的穿戴上:在受訪當日,她混搭了FORCE 10、Chance Infinie、以及可任意選擇戒台主石的「Pain de Sucre」系列彩色寶石戒指,許多設計皆能變化不同穿法,滿足鍾愛穿搭的玩心與需求。她也分享自己配戴珠寶的心得:「我真的很喜歡混搭!現在不論女人或男人都敢於透過衣著表達自己的性格,」Valérie Samuel表示,穿戴珠寶時她都會選擇其中一件作為主要視覺焦點,「對我來說,沒穿戴珠寶就像沒穿衣服一樣!」 Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Pain de Sucre Joyful Attitude項鍊。圖/斐登提供 文豪海明威孫女Margaux Hemingway與品牌傳奇黃鑽Soleil d’Or攝於1977年。圖/斐登提供 Valérie Samuel與品牌創辦人Fred Samuel,以及Fred Samuel長子Henri Samuel攝於約1995年。圖/斐登提供 Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列Creative Instinct珍珠手環。圖/斐登提供 FRED在1977年購入這顆傳奇的Soleil d’Or黃鑽,使得FRED躋身「100俱樂部」,即由擁有100克拉以上鑽石的