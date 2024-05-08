花東、屏東人有福了！憑身分證雙人入住瑞穗天合升等家庭房

以歐風建築外觀連續五年被票選為全台最美飯店的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至2024年6月27日推出在地慢活南歐莊園優惠，凡身份證字號開頭字母為U、V、T，享雙人入住一泊二食7,299元起，優惠並升等為擁有寬敞大空間的莊園家庭房型，可在客房內沉浸溫泉黃金湯，免費暢遊酒店內的多元水陸設施，享受不被打擾的靜謐度假。

在地慢活南歐莊園優惠適用於身份證字號開頭字母為U、V、T的住客，或戶籍地為花蓮縣以及鄰近的台東縣、屏東縣，雙人入住不論平日或旺日，一泊二食優惠價7,299元+10%，升等至擁有寬敞客廳空間的莊園溫馨家庭房或莊園豪華家庭房，每房加贈兩位5歲以下兒童免費入住，適合闔家短距離自駕遊或搭乘火車輕鬆出遊。

在地慢活南歐莊園優惠方案包含早餐、晚餐一泊二食，免費暢玩館內各式水陸設施，包含清涼消暑的飄飄河、旋轉滑水道、氣泡按摩床、各式冷熱水池，以及刺激有趣的跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、旋轉木馬與小火車等，邀請好鄰居到瑞穗天合國際觀光酒店作客放鬆，以慢活步調找尋旅行的樂趣。

瑞穗天合國際觀光酒店位於風光明媚的花蓮縣瑞穗鄉，坐擁得天獨厚的溫泉資源，泉質與日本三大古湯的有馬溫泉相似，有黃金湯、生男之湯的美譽，酒店也以享溫泉遊莊園為發展主軸，每間客房皆有泡湯池，金色水樂園戶外和三溫暖裸湯區也可享受黃金湯洗禮。此外佔地2300坪的金色水樂園不只提供露天風呂，更有各式冷熱水池、兒童戲水區、滑水道、飄飄河等設施，大人小孩都能享受戲水之樂。