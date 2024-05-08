快來找彩蛋！可口可樂Ｘ漫威「巨型販賣機」驚喜現身

全球飲料市場領導品牌「可口可樂」持續推出創意瓶身，今夏與漫威跨界聯名，多位漫威英雄角色躍上瓶身，並以一支品牌合作影片集結可口可樂與漫威英雄角色，聯手暢快出擊。此外，今日起，全台唯一的巨型漫威英雄造型「可口可樂販賣機」，也將突擊西門町商圈。

為慶祝這場跨界聯名合作，可口可樂推出「漫威好禮集點之戰」，只要掃描瓶蓋內QR Code或輸入鋁罐罐底序號，即可累計點數兌換好禮，同時加碼推出「煩悶來襲 暢快出擊」解悶攻略活動，活動期間至指定活動通路，使用手機掃描《解悶攻略QR Code》，即可集點兌換「可口可樂」與漫威限量經典聯名獎項。

「可口可樂」今夏集結16位漫威英雄設計躍上瓶身，首波英雄陣容有復仇者聯盟鋼鐵人、雷神索爾與黑寡婦，另加入人氣不敗的經典角色款式洛基、薩諾斯與深受漫威迷喜愛的死侍、蟻人，以及擁有強大魔力的緋紅女巫和「至尊魔法師」奇異博士、來自瓦干達的國王黑豹、尚氣與少年復仇者代表的驚奇少女通通齊聚登場，更包含X戰警的傳奇角色「金鋼狼」。漫威天團「星際特攻隊」星爵、火箭和格魯特，則將成為驚喜角色壓軸登場於瓶身。

今日起至5/12，並於台北街頭打造全台唯一可口可樂Ｘ漫威主題的巨型販賣機，並邀請消費者與奇異博士一同開啟驚喜傳送門。此外，可口可樂也躍上西門街頭3D裸視牆，邀請消費者一同捕捉指定漫威英雄，並將照片分享至個人社群平台並完成指定#Hashtag，即可兌換限量貼紙並參與限量好禮加碼送。