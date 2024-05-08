「甩鍋雞」399元吃到飽！二店開進桃園ATT 優惠至6月底

在韓國擁有180間分店的「甩鍋雞」，台灣2號店正式插旗桃園ATT筷食尚，主打7種口味道地韓式炒雞及炒豬吃到飽，吃完炒鍋，還能加高湯換吃火鍋等多種用餐方式，除了炒雞炒豬火鍋肉片都能無限續點，自助吧還有提供韓式炸雞、披薩、魚板湯、炸雞奶油飯等韓食，每人469元。

開幕期間連3波優惠至6月底，母親節檔期特別加碼「媽媽用餐只要399」。優惠包括：5月6日至5月31日開幕月、不分平假日全面9折，四人同行再加碼送「拉絲起司」一份；5月10日至5月15日母親節特別加碼，只要帶年滿60歲以上的媽媽來店用餐（需出示身分證），全桌就能同享399吃到飽，未滿60歲的媽媽們也能獨享399優惠價，同行者隨享9折。

另外，配合畢業季，第三波學生限定優惠提早開跑，5月16日至6月30日，學生優惠價只要399元（平日不分時段），假日則可享原價9折優惠，

「甩鍋雞」保留韓國傳統的烹煮方式，使用新鮮的雞肉及高麗菜、馬鈴薯、年糕等各式蔬菜食材，特別以甩鍋的方式大火翻炒，透過兩道炙燒工序，快速高溫烹調讓雞肉皮脆焦香，也保留食材原始鮮味，最後再加入韓國原裝進口的特色醬料，同時呈現了燉及烤的料理美味，還原韓國的道地風味。

炒雞口味有5種，炒豬則有2種口味。用餐方式採用半自助式吃到飽，主菜炒雞採現點現炒，炒至8分熟後上桌，並在自助吧準備各種食材配料，讓消費者可以自由取用、加入燉雞中烹煮成美味料理。

除了炒雞DIY，還可到自助吧取用白飯、韓式原味炸雞塊、火腿、海苔等配料，放入碗中就能自製個人份「炸雞奶油飯」。店內還有「韓式炸雞」，不定期輪流供應各式口味，以及起司藍莓、雙色起司兩種口味的披薩，還有韓國道地街邊小吃「韓國魚板湯」。

活動詳情可見官方Facebook公告。

甩鍋雞 桃園店 地址：桃園市桃園區中正路47號3樓（桃園火車站前/ATT筷食尚3樓） 電話：03-2712397 營業時間：周日至周一11:00~22:00（收客至20:20）

自助吧2款PIZZA可自由取用。圖/甩鍋雞提供

以大火翻炒加上炙燒過程的炒雞，帶有燉雞的嫩與烤雞的香氣。圖/甩鍋雞提供

續點率第一名的「韓流粉紅豬」微辣中帶有奶香。圖/甩鍋雞提供