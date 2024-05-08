最低調舒適的奢華！路易威登全新LOW KEY包如其名
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新Low Key包包系列，採用柔軟的高級粒面小牛皮製作，共有Shoulder Bag肩背包和Hobo包兩種款式，極簡主義的流暢線條勾勒包身，手感舒適且堅固耐用，設計低調而實用，集優雅與輕鬆於一身，是人們日常出行的良伴，重新詮釋了路易威登這個旅行品牌的持久魅力。
Hobo包，包身柔軟Low Key系列，外型大方，提供黑色、琥珀色和石灰石色三種顏色選擇，可調整長度的肩帶上裝飾品牌代表性的鎖頭，可隨意手提、肩背或斜背，變化不同造型。包內有可拆式Monogram小袋，方便收納各種小物。
Shoulder Bag肩背包柔軟不失硬挺，所搭配的圓形扣環肩帶讓包身廓形更貼合身型，可調整肩帶長度變化為手提或肩背。包包內附有拉鍊隔層和點綴中央搭帶的經典掛鎖，除提供安全性，細節設計辨識度高。
鎖頭掛飾是這兩款包的招牌亮點，不僅美觀，也是路易威登製作行李箱悠久歷史的表現。鎖頭掛飾的設計始於1880年代，用於固定手提行李箱和皮具，而環圈內的 LV字母縮寫則可追溯到1970年代，將品牌深厚的歷史底蘊輕巧地融入當代摩登的設計細節中。
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