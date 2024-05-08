蟬聯27年米其林傳奇星廚來台客座 老祖母傳承經典再現

蟬聯27年米其林傳奇星廚Ca’Vittoria餐廳行政主廚馬西米利亞諾•穆索(Massimiliano Musso)，5月9日至5月17日來台客座，全新設計的夏季菜單中，除了新創，也包括家傳三代的北義珍饈，以及屢獲星級肯定的經典菜色。這套菜單也將持續販售至8月底。

君品酒店雅意 Artbrosia義式料理餐廳，再度請來蟬聯27年米其林一星餐廳的行政主廚穆索(Musso)，與雅意義式料理餐廳行政主廚保羅•吉博多(Paolo Ghibaudo)師徒攜手設計夏日午、晚餐套餐，菜色輕盈鮮爽且精緻美麗，被譽為「餐盤上的藝術創作」。

其中，包括連年摘星的經典菜色皮埃蒙特羊排，將羊腹肉捲起、炙燒，搭配的醬汁帶有柚子清香，鮮嫩可口。或可更換魚肉料理，主廚將馬頭魚以立麟燒，白色奶油醬汁也別有巧思，融入了飛魚的煙燻風味，以及爽口的薄荷，口感特別。

穆索從小就在家族餐廳幫忙，也選讀了相關科系，真正投入餐飲則是在2003年，他說，「當時擔任祖母的副主廚」。他希望自己的料理除了有傳承的經典滋味，也能展現義大利餐廳與菜餚的溫暖氛圍，讓食客們都有歡快的時光。他的菜色，巧而美，不乏美麗的花草點綴，這是因為自家餐廳有個花園，這也成為穆索菜色的亮點之一。

此次的夏季菜單，也有傳承自祖母的美味。像是熱前菜「週日麵餃」Sunday’s Bonbon，來自主廚祖母配方，將麵粉與蛋黃純手工揉和的經典之作，麵體富彈性與嚼勁，於口中咀嚼可漸漸嘗到小麥香氣，也捎來家鄉味的美好記憶。

主廚的出菜順序，也自創趣味。美麗如畫的開胃三小點，清爽開啟味蕾，結束以浪漫的「回眸再吻」，同樣三件式，有如義大利人的輕吻問候。

這套新菜單，道道有亮點。像是讓人記憶深刻的前菜「干貝與根類」，名稱平凡，卻口感極豐，北海道干貝先以奶油炭烤，再一切為二，醬汁是咖啡豆調味的菊芋汁，搭配菊芋泥、炸牛蒡絲，還有迷你如小蟲的「草石蠶」，巧妙的鮮苦均衡。