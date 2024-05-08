快訊

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蟬聯27年米其林傳奇星廚來台客座 老祖母傳承經典再現

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
蟬聯27年米其林一星餐廳的行政主廚穆索(圖左)，與雅意義式料理餐廳行政主廚保羅，師徒攜手設計夏日午、晚餐套餐。記者羅建怡/攝影
蟬聯27年米其林一星餐廳的行政主廚穆索(圖左)，與雅意義式料理餐廳行政主廚保羅，師徒攜手設計夏日午、晚餐套餐。記者羅建怡/攝影

蟬聯27年米其林傳奇星廚Ca’Vittoria餐廳行政主廚馬西米利亞諾•穆索(Massimiliano Musso)，5月9日至5月17日來台客座，全新設計的夏季菜單中，除了新創，也包括家傳三代的北義珍饈，以及屢獲星級肯定的經典菜色。這套菜單也將持續販售至8月底。

君品酒店雅意 Artbrosia義式料理餐廳，再度請來蟬聯27年米其林一星餐廳的行政主廚穆索(Musso)，與雅意義式料理餐廳行政主廚保羅•吉博多(Paolo Ghibaudo)師徒攜手設計夏日午、晚餐套餐，菜色輕盈鮮爽且精緻美麗，被譽為「餐盤上的藝術創作」。

其中，包括連年摘星的經典菜色皮埃蒙特羊排，將羊腹肉捲起、炙燒，搭配的醬汁帶有柚子清香，鮮嫩可口。或可更換魚肉料理，主廚將馬頭魚以立麟燒，白色奶油醬汁也別有巧思，融入了飛魚的煙燻風味，以及爽口的薄荷，口感特別。

穆索從小就在家族餐廳幫忙，也選讀了相關科系，真正投入餐飲則是在2003年，他說，「當時擔任祖母的副主廚」。他希望自己的料理除了有傳承的經典滋味，也能展現義大利餐廳與菜餚的溫暖氛圍，讓食客們都有歡快的時光。他的菜色，巧而美，不乏美麗的花草點綴，這是因為自家餐廳有個花園，這也成為穆索菜色的亮點之一。

此次的夏季菜單，也有傳承自祖母的美味。像是熱前菜「週日麵餃」Sunday’s Bonbon，來自主廚祖母配方，將麵粉與蛋黃純手工揉和的經典之作，麵體富彈性與嚼勁，於口中咀嚼可漸漸嘗到小麥香氣，也捎來家鄉味的美好記憶。

主廚的出菜順序，也自創趣味。美麗如畫的開胃三小點，清爽開啟味蕾，結束以浪漫的「回眸再吻」，同樣三件式，有如義大利人的輕吻問候。

這套新菜單，道道有亮點。像是讓人記憶深刻的前菜「干貝與根類」，名稱平凡，卻口感極豐，北海道干貝先以奶油炭烤，再一切為二，醬汁是咖啡豆調味的菊芋汁，搭配菊芋泥、炸牛蒡絲，還有迷你如小蟲的「草石蠶」，巧妙的鮮苦均衡。

穆索客座時間，有機會與主廚相見或拍照，之後則交由保羅料理，菜單供應至8月底。午間及晚間套餐每位3,880元+10%，訂位電話：0975-684-833或至網路訂位系統進行預定。

Petit four（回眸再吻）。圖/君品酒店提供
Petit four（回眸再吻）。圖/君品酒店提供
Scallop and Roots (⼲⾙與根類)。圖/君品酒店提供
Scallop and Roots (⼲⾙與根類)。圖/君品酒店提供
三道開胃前菜炸青豆泡芙、千層麵、卡諾羅捲。圖/君品酒店提供
三道開胃前菜炸青豆泡芙、千層麵、卡諾羅捲。圖/君品酒店提供
Sunday Bonbon（週⽇麵餃）。圖/君品酒店提供
Sunday Bonbon（週⽇麵餃）。圖/君品酒店提供
米其林2024摘星之作「羊排蘆筍」。圖/君品酒店提供
米其林2024摘星之作「羊排蘆筍」。圖/君品酒店提供

料理 餐廳

延伸閱讀

拳擊／運鈔來了！58歲泰森7月復出大戰網紅拳手 正式批准為職業賽

NBA／詹姆斯下季續戰？經紀人保羅：相信他還能打兩三年

NBA／傳馬刺有意控衛保羅！想交易老鷹墨瑞不是楊恩

NBA／保羅確定不退休迎生涯第20季！是否留勇士仍未知數

相關新聞

快來找彩蛋！可口可樂Ｘ漫威「巨型販賣機」驚喜現身

全球飲料市場領導品牌「可口可樂」持續推出創意瓶身，今夏與漫威跨界聯名，多位漫威英雄角色躍上瓶身，並以一支品牌合作影片集結...

一顆粽子3280元！大地酒店3款特色手工粽開放早鳥預購

端午節將至，大地酒店即日起至6月7日推出「2024粽粽有賞」端午節粽子禮盒，以「稻香大地牛」、「川味乾鍋」、「麻油雞酒粽...

「甩鍋雞」399元吃到飽！二店開進桃園ATT 優惠至6月底

在韓國擁有180間分店的「甩鍋雞」，台灣2號店正式插旗桃園ATT筷食尚，主打7種口味道地韓式炒雞及炒豬吃到飽，吃完炒鍋，...

最低調舒適的奢華！路易威登全新LOW KEY包如其名

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新Low Key包包系列，採用柔軟的高級粒面小牛皮製作，共有Sho...

蟬聯27年米其林傳奇星廚來台客座 老祖母傳承經典再現

蟬聯27年米其林傳奇星廚Ca’Vittoria餐廳行政主廚馬西米利亞諾•穆索(Massimiliano Musso)，5...

全球95套！京都細見家族攜手昌廣酒造發行「雅36年」

展現日本古美術與珍稀威士忌極致品味的「雅（MIYABI）36年」，以著名日本藝術收藏世家京都細見（Hosomi）家族的未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。