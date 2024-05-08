全球95套！京都細見家族攜手昌廣酒造發行「雅36年」

展現日本古美術與珍稀威士忌極致品味的「雅（MIYABI）36年」，以著名日本藝術收藏世家京都細見（Hosomi）家族的未公開藝術收藏品，結合沖繩昌廣酒造（MASAHIRO SHOZU）至今發行的最高年份琉球威士忌，是「雅（MIYABI ARTS）」株式會社首度為世界各地收藏家發行的日本古美術和珍稀酒款至臻之作。

「雅36 年」每款附有專屬的NFT（Non-Fungible Token），為藏家提供專屬身份認證與價值保證，全球限量裝瓶285瓶，全球限量95套不拆售，建議售價為美金37,300元，約合新台幣121萬6,000元。

日本商業巨擘及收藏世家細見（Hosomi）家族擁有豐富的日本古美術收藏，所經營的細見藝術財團於1998年於京都開設細見美術館。 館內藏品以已故大阪實業家細見香庵（本名良）（1901～1979 年）開始的細見家族三代收藏為基礎。藏品涵蓋了日本古美術的所有領域和時代，從神、道、佛教藝術到茶道以及江戶時期的土佐派、琳派和畫家葛飾󠄁北齋、伊藤若沖等江戶繪畫作品，為全球各地美術館及收藏家爭相收藏及邀請。

跨國烈酒集團SHIN GROUP信集團（SHINANO 信濃川母公司）與細見家族第四代繼承人細見岳史（Hosomi Takefumi），2020年在京都共同創立「雅」株式會社。以細見家族未公開藏品為基礎，期許以多元形式、融合傳統和現代，與不同產業合作，打造新型態生活美學。

本次發行首款合作「雅」威士忌藝術珍藏系列——「雅36年」威士忌，選用細見家族藏品中未公開的的江戶時代長谷寺屏風作品耀上瓶身，華麗且細膩地勾勒日本17世紀江戶時代的長谷寺景色，為世界各地藝術愛好者，提供獨具一格的日本古美術和文化之美珍藏品。

在酒體方面，採用由昌廣酒造首席調酒師新垣須直（Arakaki Sunao）先生所精心挑選的單桶原酒威士忌。在沖繩得天獨厚的亞熱帶氣候環境下，威士忌原酒在雪莉桶中了靜靜沈睡了三十餘年之久，是目前酒廠所推出的最高年份琉球威士忌。風味呈現令人驚豔的熱帶水果、香草和香水的香氣。口感細緻順滑，富有蜂蜜、紅糖的甜潤滋味和些許香料伴隨其中。餘韻悠長，乾淨帶有輕微的甜味和柔和的橡木味。