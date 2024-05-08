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CITIZEN重現百年經典設計 首款收藏級鈦金屬懷表來搶市

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN為了慶祝首款腕表推出百年，於是利用復刻了當年懷表的各項細節，採用鈦合金搭配電鑄工藝打造出收藏等級的新作。圖／CITIZEN提供
CITIZEN為了慶祝首款腕表推出百年，於是利用復刻了當年懷表的各項細節，採用鈦合金搭配電鑄工藝打造出收藏等級的新作。圖／CITIZEN提供

日本鐘表品牌CITIZEN為了慶祝首款腕表推出百年，於是利用復刻了當年懷表的各項細節，採用鈦合金搭配電鑄工藝打造出收藏等級的新作。另外，品牌旗下屬於中高階運動表定位的Series 8系列，今年除了有新配色之外，所搭載的機芯也隨之優化，讓防水達到水下200公尺，展現強大功能。

為了首款以「CITIZEN」為名的懷表問世100周年，品牌煞費苦心更動高階機芯，讓它自動上鍊變成手動上鍊，就為了符合百年前的工藝。而且從這只限量的懷表新作底蓋看到機芯橋板排列，就不難發現CITIZEN的懷古之情，不僅如此連同表盤都利用電鑄工藝打造，藉由透明塗層和拋光技術處理，刻畫出降下的積雪樣貌。但CITIZEN不僅是打造了一只值得收藏的懷表，還經過長達17天的嚴格內部檢測，包括在6種不同位置和3種溫度環境下進行測試，成功實現平均日差 -3至+5秒的精準度，更超越瑞士官方天文台認證標準。另外，限量懷表還配有「組紐」表繩，使用日本製純絲織成並染成專門調配的藍染色，由一間超過350年歷史的公司「有職組紐道明」精心打造而成，體現專業製表與日本百年工藝的結晶。

除了被歸類於The CITIZEN系列的限量懷表，高階運動表Series 8系列亦有新設計。CITIZEN再次把日本傳統文化中有著格狀的「市松紋」詮釋出新風貌，無論是蔚藍色表盤搭配精鋼表殼，或是岩灰色表盤加上電鍍玫瑰金表殼的處理，都能讓經典八角形表圈的俐落輪廓更加鮮明。同時CITIZEN還以盛開櫻花景色為靈感，將花瓣的模樣以幾何化重新演繹在表盤上，推出限定「桜雲」腕表，銅粉色的外觀，既都會又奢華。而這三只Series 8系列腕表所搭載9051機芯，也隨之優化，讓防水性能更加強大，以符合運動表的定位。

CITIZEN Series 8系列NB6069-53H腕表，電鍍玫瑰金精鋼表殼與表鍊，約54,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Series 8系列NB6069-53H腕表，電鍍玫瑰金精鋼表殼與表鍊，約54,800元。圖／CITIZEN提供
The CITIZEN系列NC2990-94A懷表，鈦金屬表殼，全球限量100只，約25萬元。圖／CITIZEN提供
The CITIZEN系列NC2990-94A懷表，鈦金屬表殼，全球限量100只，約25萬元。圖／CITIZEN提供
限量NC2990-94A懷表配有「組紐」表繩，使用日本製純絲織成並染成專門調配的藍染色，由一間超過350年歷史的公司「有職組紐道明」精心打造而成。圖／CITIZEN提供
限量NC2990-94A懷表配有「組紐」表繩，使用日本製純絲織成並染成專門調配的藍染色，由一間超過350年歷史的公司「有職組紐道明」精心打造而成。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Series 8系列限定桜雲NB6066-51W腕表，精鋼表殼與表鍊，約52,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Series 8系列限定桜雲NB6066-51W腕表，精鋼表殼與表鍊，約52,800元。圖／CITIZEN提供
NC2990-94A表盤利用電鑄工藝打造，藉由透明塗層和拋光技術處理，刻畫出降下的積雪樣貌。圖／CITIZEN提供
NC2990-94A表盤利用電鑄工藝打造，藉由透明塗層和拋光技術處理，刻畫出降下的積雪樣貌。圖／CITIZEN提供
從限量的NC2990-94A懷表新作底蓋看到機芯橋板排列，就不難發現CITIZEN的懷古之情。圖／CITIZEN提供
從限量的NC2990-94A懷表新作底蓋看到機芯橋板排列，就不難發現CITIZEN的懷古之情。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Series 8系列NB6060-58L腕表，精鋼表殼與表鍊，約52,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Series 8系列NB6060-58L腕表，精鋼表殼與表鍊，約52,800元。圖／CITIZEN提供

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