CITIZEN重現百年經典設計 首款收藏級鈦金屬懷表來搶市

日本鐘表品牌CITIZEN為了慶祝首款腕表推出百年，於是利用復刻了當年懷表的各項細節，採用鈦合金搭配電鑄工藝打造出收藏等級的新作。另外，品牌旗下屬於中高階運動表定位的Series 8系列，今年除了有新配色之外，所搭載的機芯也隨之優化，讓防水達到水下200公尺，展現強大功能。

為了首款以「CITIZEN」為名的懷表問世100周年，品牌煞費苦心更動高階機芯，讓它自動上鍊變成手動上鍊，就為了符合百年前的工藝。而且從這只限量的懷表新作底蓋看到機芯橋板排列，就不難發現CITIZEN的懷古之情，不僅如此連同表盤都利用電鑄工藝打造，藉由透明塗層和拋光技術處理，刻畫出降下的積雪樣貌。但CITIZEN不僅是打造了一只值得收藏的懷表，還經過長達17天的嚴格內部檢測，包括在6種不同位置和3種溫度環境下進行測試，成功實現平均日差 -3至+5秒的精準度，更超越瑞士官方天文台認證標準。另外，限量懷表還配有「組紐」表繩，使用日本製純絲織成並染成專門調配的藍染色，由一間超過350年歷史的公司「有職組紐道明」精心打造而成，體現專業製表與日本百年工藝的結晶。