CITIZEN重現百年經典設計 首款收藏級鈦金屬懷表來搶市
日本鐘表品牌CITIZEN為了慶祝首款腕表推出百年，於是利用復刻了當年懷表的各項細節，採用鈦合金搭配電鑄工藝打造出收藏等級的新作。另外，品牌旗下屬於中高階運動表定位的Series 8系列，今年除了有新配色之外，所搭載的機芯也隨之優化，讓防水達到水下200公尺，展現強大功能。
為了首款以「CITIZEN」為名的懷表問世100周年，品牌煞費苦心更動高階機芯，讓它自動上鍊變成手動上鍊，就為了符合百年前的工藝。而且從這只限量的懷表新作底蓋看到機芯橋板排列，就不難發現CITIZEN的懷古之情，不僅如此連同表盤都利用電鑄工藝打造，藉由透明塗層和拋光技術處理，刻畫出降下的積雪樣貌。但CITIZEN不僅是打造了一只值得收藏的懷表，還經過長達17天的嚴格內部檢測，包括在6種不同位置和3種溫度環境下進行測試，成功實現平均日差 -3至+5秒的精準度，更超越瑞士官方天文台認證標準。另外，限量懷表還配有「組紐」表繩，使用日本製純絲織成並染成專門調配的藍染色，由一間超過350年歷史的公司「有職組紐道明」精心打造而成，體現專業製表與日本百年工藝的結晶。
除了被歸類於The CITIZEN系列的限量懷表，高階運動表Series 8系列亦有新設計。CITIZEN再次把日本傳統文化中有著格狀的「市松紋」詮釋出新風貌，無論是蔚藍色表盤搭配精鋼表殼，或是岩灰色表盤加上電鍍玫瑰金表殼的處理，都能讓經典八角形表圈的俐落輪廓更加鮮明。同時CITIZEN還以盛開櫻花景色為靈感，將花瓣的模樣以幾何化重新演繹在表盤上，推出限定「桜雲」腕表，銅粉色的外觀，既都會又奢華。而這三只Series 8系列腕表所搭載9051機芯，也隨之優化，讓防水性能更加強大，以符合運動表的定位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言