台鐵EMU3000商務車廂 7月1日起開放團體包租

台鐵公司今天表示，自7月1日起，開放EMU3000型自強號第6車騰雲座艙團體包租車廂服務。

台鐵發布新聞稿指出，為促進國內觀光旅遊及提供旅客更多元服務，自7月1日起，開放EMU3000型第6車騰雲座艙團體包租車廂服務。

台鐵表示，新型城際列車EMU3000自強號於2021年底上路，首設商務車廂取名「騰雲座艙」，共有30席，空間寬敞舒適，還有專用洗手間，並提供限定便當、哈根達斯冰淇淋、星巴克咖啡等，相當受歡迎，票價為一般自強號1.43倍至2.2倍。

以台北到花蓮為例，台鐵指出，自強號一般車廂票價是新台幣440元，EMU3000商務車廂為796元；台北到台東，自強號一般車廂是783元，EMU3000商務艙為1145元。

台鐵表示，EMU3000商務車廂包租，適合商務會議、團康聯誼及小型團體旅遊，票價一律按30人計算。