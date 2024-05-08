紫色新機超夢幻！iPad Air首推13吋機種 Apple Pencil Pro進化超乎預期

蘋果發表搭載M2晶片的新款iPad Air，首次提供13吋與11吋2種尺寸，擁有更多以往iPad Pro才具備的好用功能，包括視訊「人物居中」、「空間音訊」」的橫向立體聲揚聲器。因為升級了M2晶片，速度比先前搭載M1的iPad Air快將近50%，結合CPU中的ML加速器和強大的GPU，也讓新款iPad Air非常適合用來運行各種會用到AI功能的應用程式。

搭載M2的新款iPad Air首次提供2種尺寸，紫色超夢幻。記者黃筱晴／攝影

這次iPad Air的藍色和紫色新色走的是優雅路線，主打方便攜帶的設計，新推出的13吋大小，則是提供入門創作者、經常需要抄筆記的學生族群新的選擇。全天候電池續航力、出色的Liquid Retina顯示器，再加上支援Apple Pencil Pro、Apple Pencil (USB-C)和巧控鍵盤，絕對能幫助使用者提高工作效率和創造力。

而外觀幾乎沒變只是多了Pro字樣的Apple Pencil Pro，實際試用後發現升級幅度超乎想像，加入的全新感測器，讓使用者只要雙指按壓筆桿即可叫出工具列，不需中斷創作過程就能方便快速切換工具、線條粗細與顏色，在雙指按壓、點2下或貼齊Smart Shape時還會提供微微的觸覺回饋進行確認。這個雙指按壓的手勢還可以依照用戶需求設定快捷功能，在不同的應用程式裡也可以叫出不同的功能按鍵。

對繪圖創作者最實用的進化，則是Apple Pencil Pro內建的陀螺儀讓使用者能夠透過輕微的轉動來改變筆刷的粗細與筆觸，這個「側旋」新功能，讓用戶在繪圖、書寫時更像真的在使用紙筆一樣，想要拿來寫書法都沒問題。另外，先前就有的「懸浮」功能現在甚至加上了虛擬的筆刷陰影，切換不同筆刷時底下的陰影也會跟著變化，是個有點小但卻非常巧妙的有趣設計。

而經常在找筆放在哪的人也很適合入手Apple Pencil Pro，是Apple Pencil首度支援「尋找」功能，幫助使用者在遺失Apple Pencil Pro時確認其位置。