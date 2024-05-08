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官方玩梗？動漫的「WcDonald's」實體化！期間限定「幻の麥當勞」揭秘

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：翻攝FB／麥當勞

文／蔡瓅萱

經常出現在動漫作品中的「翻轉麥當勞」要被實體化了！麥當勞近期推出「幻の麥當勞」企畫，將動漫中非常具有代表性的「WcDonald’s」帶進現實世界，不只推出限定包裝袋，還有特殊沾醬「幻の醬」、新口味「辣味麥克雞塊」，快跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看這個限定企畫的亮點吧！

動漫的速食店標誌都是「W」揭秘

喜歡看日本動漫的人一定都會注意到，出現在當中的速食店通常會以「W」作為品牌logo。在作品裡出現和速食店相關的劇情時，作者總會以現實中最具代表性的速食品牌麥當勞作為形象參考，不過為了避免侵權疑慮，會在繪制時將麥當勞的標誌性logo「M」顛倒，改為「W」。久而久之這樣的「翻轉麥當勞」已經成為二次元的特色文化之一，「WcDonald’s」（瓦當勞）也變成動漫世界中通用的知名速食品牌。

image source：YouTube／翻攝自Muse木棉花-TW

期間限定「幻の麥當勞」企畫！「Wcdonald's」成真了

原先只存在於動漫世界的「翻轉麥當勞」，近期即將被「正牌麥當勞」實體化了！透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在「麥當勞」近一個月的網路探索概念中，除了近期回歸引發話題的「捲捲薯條」外，還出現了「幻の麥當勞」、「Wcdonald’s」，這項將二次元品牌實體化的「官方玩梗」企畫，已經引發許多網友關注及討論。

「麥當勞」近一個月探索概念

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

麥當勞於5日將Facebook官方粉絲專頁的頭貼換成代表「WcDonald’s」的「W」，不久後便公開將在5月8日至6月4日推出「幻の麥當勞」特別企畫，將動漫迷們熟悉的「WcDonald’s」實體化，特別與動漫插畫師Acky Bright合作，推出限定款包裝，除了標誌性的「W」logo外，紙袋上還會有漫畫插圖。

幻の麥當勞

image source：翻攝麥當勞

此外，配合「幻の麥當勞」，官方也攜手知名動畫製作公司Studio Pierrot，制作4支動漫短劇作為宣傳，包含「手刀爭奪」、「浪漫愛情」、「機甲保衛」、「奇幻冒險」等4個不同篇章，以獨家動漫角色及4種經典動漫風格元素，帶領大家走入「WcDonald’s」的世界。

不只限定動漫包裝　幻の醬、辣味麥克雞塊打造獨特新風味

和「幻の麥當勞」一同推出的還有特殊口味雞塊沾醬「幻の醬」，以生薑、大蒜、醬油、辣椒等調味料調製成的蒜香辣醬，為經典的麥克雞塊增添獨特的新風味。此外也還有新口味「辣味麥克雞塊」，在雞塊麵衣中添加印度Teja辣椒碎片及巴西利葉，並以辣椒、白胡椒等辛香料為雞肉調味，打造充滿層次的滋味。「辣味麥克雞塊」6塊單點66元、經典套餐131元；10塊單點106元、經典套餐171元。

幻の醬,辣味麥克雞塊

image source：翻攝麥當勞

除此之外，自5月8日起至6月4日，在「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿350元，隨餐即附贈「抖陣一起暖心杯套」1個，包含「麥當勞叔叔與大鳥姊姊」與「奶昔大哥與漢堡神偷」兩種款式（送完為止）。其餘相關優專詳見麥當勞官方網站。


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月07日至2024年05月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『麥當勞』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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