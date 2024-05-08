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G-SHOCK再度打造星空主題腕表 展現強悍、優雅與神秘氛圍
日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK再度以銀河「星雲」為主題，並利用B3000款為基礎，打造全新腕表。不僅如此，品牌還為藏家們推出能展示收藏的表架，成為襯托室內空間的擺設，為滿足不同藏品數量需求，也推出多種款式以供選擇。
在去年為了紀念G-SHOCK創立40周年，當時便有以星雲為靈感，推出全碳纖維材質的表款，上市不久後就售罄，足見消費者對這類設計的喜愛。於是，今年G-SHOCK便延用相似概念，利用以樹脂與金屬材料相結合著稱的B3000腕表為藍本，打造全新MTG-B3000DN表款。品牌在表圈至表耳處皆施以藍色和紫色漸變IP處理，時刻和表盤部分也裝飾有多色星雲風格的設計，細節處的螺絲、按鈕與表耳連結套筒也分別點綴上繽紛色彩。採用混合多彩微粒鋁素材的黑色軟質樹脂的表帶，於扣環也同樣經過藍色和紫色IP處理呈現星空光輝。因此有著強悍堅毅的輪廓，卻帶有雅緻又神秘的色彩，凸顯截然不同質感。
另外，G-SHOCK有感於品牌粉絲在收藏腕表時的需求，於是特別推出了展示盒採用不鏽鋼搭配壓克力製成，側面綴有經典的不鏽鋼「G」字樣，頂部印有G-SHOCK logo，前側與頂部透明壓克力可讓光線穿透，除了便於盒內腕表進行太陽能充電外，也可作為室內陳列佈置。盒內還包含三個獨立單座表架，底部凹槽可固定前後位置，讓腕表整齊陳列，搭配柔軟表枕能提供保護免於刮傷，獨家於官網開賣。
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