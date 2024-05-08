全新iPad Pro變輕又變薄 跨代升級M4晶片瞄準專業用戶

看準專業創作者對強大效能、靈活軟硬體整合的強烈需求，蘋果最新發表的iPad Pro將平板可以達成的任務困難度推升到全新境界！

新款iPad Pro提供13吋與11吋2種尺寸選擇，機身超薄變輕超有感，13吋機型甚至厚度僅有5.1mm，重量比前一代也減輕近110克，11吋機型的重量則是僅有不到450克，規格大幅升級重量卻比上一代更薄更輕簡直太完美。

螢幕使用串聯式OLED技術的Ultra Retina XDR顯示器，使用2個OLED面板，並結合兩者光源，讓HDR峰值亮度最高達1600尼特，同時帶來精準度、色彩和亮度的大幅進化，直接瞄準對色彩管理工作流程有極高要求的專業及使用者需求。另外，iPad Pro也首度提供全新Nano-texture玻璃選項，可明顯減少眩光、反光。

新款iPad Pro可以達成超輕薄設計、絕美顯示器，以及超狂效能的關鍵，就在於搭載的Apple晶片直接跳代升級，為專業用戶送上以第2代3奈米技術打造M4晶片，新款CPU提供最多達4個效能核心以及6個節能核心，並具備新一代的機器學習加速器，相較於上一代iPad Pro搭載的M2晶片，CPU效能最多提升了1.5倍。新的10核心GPU更賦予iPad Pro動態快取、硬體加速網格著色和光線追蹤的能力，且相較於M2，M4只需使用一半的電力即可提供相同的效能。

而隨著iPad Pro變得超級輕薄，蘋果也同步推出全新設計巧控鍵盤，新增了一排功能鍵列，將經常使用的調整螢幕亮度、播放/暫停、音量控制等功能都變成實體按鍵，材質也換成了手感更好的鋁金屬手托，觸控板也再加大了一些、觸覺回饋反應也更靈敏，對於慣用MacBook的用戶應該會覺得非常熟悉。