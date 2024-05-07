既複雜又平衡 全新格蘭傑18年THE INFINITA登場

單一麥芽威士忌品牌—格蘭傑（Glenmorangie）獻上屢獲國際殊榮的「格蘭傑18年THE INFINITA」（Glenmorangie 18 Years Old THE INFINITA），搭配大膽鮮明的嶄新形象與啟發靈感的名稱，用開啟藍色大門、解鎖「美．味無限」的奇幻寓意，開啟更多對於風味口感的可能性與想像力。

「格蘭傑18年THE INFINITA」具體展現格蘭傑威士忌的絕佳陳釀工法，優雅濃郁的花香，巧妙融入溫暖甜美的蜜糖滋味、以及乾果的深邃與神秘的香料氣息。創作這款單一麥芽威士忌的格蘭傑首席製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden），將其譽為少數最複雜但兼具平衡的威士忌，也是比爾博士最得意的威士忌作品之一，更獲得烈酒專家們的一致讚揚，僅僅3年即便橫掃全球6項金獎，時至今日已榮獲數十個國際頂級獎項。

「格蘭傑18年THE INFINITA」起源於30多年前首次發表的格蘭傑18年單一麥芽威士忌（18-year-old single malt Glenmorangie）。自1995年比爾‧梁思敦博士加入酒廠後，對這款深受酒迷們喜愛的雪莉桶威士忌進行了微妙的改造，製作過程取用了格蘭傑絲滑馥郁的果香基酒，並透過含有豐富礦物質的天然之泉——泰洛希湧泉（Tarlogie Springs），再以格蘭傑的長頸鹿蒸餾器，為其提供更多的空間來蒸餾，讓口感和香氣得以更好地發展。

在最初的15年裡，這款威士忌靜置在團隊精心挑選的美國波本橡木桶（American oak bourbon casks）中，再將一部分酒液移至Oloroso雪莉桶（Oloroso sherry casks）再陳釀3年。耗時整整18年的時間淬煉，比爾博士將它們取出揉合成一款充滿無窮美味的單一麥芽威士忌，並重新命名「格蘭傑18年THE INFINITA」。

新酒款口感有如其名，複雜程度相當高，每一口都有不同的味道迎接你，從氣息開始，彷彿能嗅出蜜糖欲滴般纏繞在焦糖橘池中蕩漾，品酩中舌尖將會感受到有如微風拂過茉莉花園以及檸檬花的嬌豔芬芳，它的特殊風味可說是一道溫暖微光，透過無花果的富饒與橙色果醬譜出的迷人狂想曲，乍現在被神秘柔和的香料氣味所掀起的縷縷篝火煙霧中，跳起美不勝收的優雅舞步。

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