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「小米母親節」指定家電套裝買大送小 消費滿萬再抽10萬旅遊金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至5月13日，「小米母親節」活動貼心推出4大寵媽送禮清單，嚴選各式智慧家電，送禮不再選擇困難。圖／小米台灣提供
即日起至5月13日，「小米母親節」活動貼心推出4大寵媽送禮清單，嚴選各式智慧家電，送禮不再選擇困難。圖／小米台灣提供

即日起至5月13日，小米推出「小米母親節」活動，貼心推出4大寵媽送禮清單，嚴選各式智慧家電，依照不同媽媽的習慣或喜好推薦最適合、最實用的禮品，小米商城同步推出3大暖心幸福套裝，購買指定組合即可享有優惠和超值贈品。活動期間前100名於小米商城購買指定手機，即可獲得威秀影城電影票2張，帶媽媽一起看電影；若累積消費滿萬元，更有機會抽中10萬旅遊金。

同步亮相2款路由器新品，包括Xiaomi路由器AX3000T，以及Xiaomi路由器 AX1500。其中AX3000T的5G頻段支援了高達160MHz頻寬，雙頻併發的網速高達2976Mbps，除了擁有強大的穩定性和覆蓋能力，更升級最多可提供128 部裝置穩定連接，從手機、掃地機器人、電視到揚聲器都能連接，不互相干擾；同時為了照顧到訊號較弱的角落，更搭載了Xtra Range技術，附加5G天線，降低訊號較弱區域的網路中斷問題，訊號變的更廣、更穩。2款新品都千元有找，升級家中網路設備就趁這波。

小米也預告「小米之家屏東太平洋授權店」將於5月11日盛大開幕，以54坪街邊大店形式，展出各式最新智慧產品。即日起至5月10日試營運期間來店還可享有精美來店小禮。5月11日至5月19日購買指定Xiaomi智慧顯示器Max 86型，即可獲得限量Xiaomi智慧破壁料理機；5月11日至5月12日只要消費金額滿3,000元，就有機會抽中Xiaomi智慧顯示器A Pro 65型；消費金額超過1萬元以上，還可獲得豐富的滿額贈禮。

Xiaomi掃拖機器人X20+擁有智慧型基座，不再需要頻繁地清洗拖布或更換水箱，並搭載S-Cross廣域結構光障礙物迴避系統，和LDS雷射導航，清潔不迷航。圖／小米台灣提供
Xiaomi掃拖機器人X20+擁有智慧型基座，不再需要頻繁地清洗拖布或更換水箱，並搭載S-Cross廣域結構光障礙物迴避系統，和LDS雷射導航，清潔不迷航。圖／小米台灣提供
Xiaomi體脂計S400提供多達25項的健康指標，用米家APP就能仔細把關所有家庭成員的健康狀態。圖／小米台灣提供
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Xiaomi路由器AX3000T，升級最多可提供128部裝置穩定連接，從手機、掃地機器人、電視到揚聲器都能連接，不互相干擾。圖／小米台灣提供
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Xiaomi路由器AX1500，讓用戶用甜甜價入門體驗Wi-Fi 6。圖／小米台灣提供
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