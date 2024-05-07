「小米母親節」指定家電套裝買大送小 消費滿萬再抽10萬旅遊金

即日起至5月13日，小米推出「小米母親節」活動，貼心推出4大寵媽送禮清單，嚴選各式智慧家電，依照不同媽媽的習慣或喜好推薦最適合、最實用的禮品，小米商城同步推出3大暖心幸福套裝，購買指定組合即可享有優惠和超值贈品。活動期間前100名於小米商城購買指定手機，即可獲得威秀影城電影票2張，帶媽媽一起看電影；若累積消費滿萬元，更有機會抽中10萬旅遊金。

同步亮相2款路由器新品，包括Xiaomi路由器AX3000T，以及Xiaomi路由器 AX1500。其中AX3000T的5G頻段支援了高達160MHz頻寬，雙頻併發的網速高達2976Mbps，除了擁有強大的穩定性和覆蓋能力，更升級最多可提供128 部裝置穩定連接，從手機、掃地機器人、電視到揚聲器都能連接，不互相干擾；同時為了照顧到訊號較弱的角落，更搭載了Xtra Range技術，附加5G天線，降低訊號較弱區域的網路中斷問題，訊號變的更廣、更穩。2款新品都千元有找，升級家中網路設備就趁這波。