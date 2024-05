「時光花園」如何解？ MET Gala女星花花草草穿梭古今

有「時尚奧斯卡」美譽的紐約大都會藝術博物館慈善晚宴(The MET Gala)於美國紐約時間5月6日晚間盛大舉行,本屆主題為「時光花園」(The Garden of Time),為博物館的春季展覽「沉睡美人:時尚覺醒」(Sleeping Beauties: Reawakening Fashion)揭開序幕,向自然世界致敬。許多明星的穿著發揮想像力,從展覽和晚宴主題擷取靈感,結合具象的花園刻畫抽象的時光,從田園風到未來科技感都熔冶一爐,讓人玩味。

●銀光閃耀未來感 花草點綴

甫於白宮獲頒美國平民最高榮譽的總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom)的奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle Yeoh),這次亮相的穿搭可以說是標準範本:身為Balenciaga的品牌大使,她身上的銀色晚禮服以品牌創辦人Cristóbal Balenciaga 1940年代晚禮服為靈感,採用特殊的鋁材質雕塑而成,形式復古手法未來,搭配華人珠寶藝術家趙心綺(Cindy Chao)的大師系列祖母綠瀑布耳環、與高級珠寶系列花園戒指,以及Richard Mille腕表,把主題詮釋得恰到好處。

同樣閃著一身銀色金屬光澤的還有今年出任副主席的珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)以火辣身材詮釋一身銀色刺繡Schiaparelli高級訂製服,搭配Tiffany & Co.向傳奇設計師史隆柏傑致敬的高級珠寶,如羽毛般飛揚的鑽石項鍊為整體造型注入復古又奇幻的自然主義風采。女星亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)連頭髮都染成與PRADA禮服一樣的銀色,頭上配戴CHAUMET打造的Mélodie Nacrée冠冕與大自然主題珠寶,冠冕上蔓生的山楂樹枝葉與禮服上的花朵相呼應,禮服的布料則是PRADA以2009年春季系列的剩餘布料訂製,響應永續環保。

●繁花盛開 穿梭時光回到過去

話題女星Zendaya亮相MET Gala換穿了兩套禮服,都環繞大量的立體花朵和復古風格的造型:第一套藍色禮服由Martin Margiela創意總監John Galliano設計,身上綴滿花葉葡萄配戴寶格麗珠寶,第二套黑色大禮服則讓人聚焦綴滿玫瑰花的大禮帽,是John Galliano於1996任職於紀梵希(Givenchy)時的作品。另一套令人難忘的花卉造型則來自於黛咪摩兒(Demi Moore)她身上的巨大花朵圖案禮服是英國設計師Harris Reed以骨董壁紙製作而成,搭配卡地亞(Cartier)整套祖母綠鑽石珠寶,氣撐全場。

潘妮洛普克魯茲(Penelope Cruz)穿著香奈兒訂製款黑色復古廓形蕾絲禮服,搭配復古帽飾與斜紋軟呢鑽石珠寶,細看禮服的精緻蕾絲中隱藏了8種不同造型的法國蕾絲花朵圖案,是低調的呈現。其他包括穿著LOEWE禮服的晚宴主席安娜溫圖(Anna Wintour)、主演熱門影集「高校十八禁」的年輕女星席妮史威尼(Sydney Sweeney)、Dior品牌大使Elizabeth Debicki和超模Gigi Hadid也都選穿了裝飾大量立體花朵的復古風格禮服,以較為浪漫優雅的方式詮釋本屆主題。