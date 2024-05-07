全聯PX Pay推全新賺點任務 完成指定任務抽10萬福利點

為了增加會員互動樂趣，全聯PX Pay全新推出「個人化專屬福利任務」，即日起至5月31日，PX Pay會員只要完成APP內指定的3項個人化任務，即可獲得專屬任務獎勵，5月限定加碼，達陣再享抽獎資格，有機會抽中100,000福利點，等於爽拿萬元購物金。

全聯PX Pay會員註冊數即將突破千萬，此次首度推出「個人化專屬福利任務」，象徵會員經營將邁向全新里程碑。有趣的是，福利任務專為每一位會員量身打造，5月份首發任務主要包含「實體門市累積消費次數」、「實體門市累積消費金額」和「實體門市使用全支付結帳次數」3大項，而任務的次數、金額，則分別針對每位會員過往的消費行為，透過演算法設定出不一樣的「達陣門檻」。