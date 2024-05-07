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全聯PX Pay推全新賺點任務 完成指定任務抽10萬福利點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯PX Pay全新推出「個人化專屬福利任務」，邀請會員們「每月來闖關，達陣有福利」。圖／全聯福利中心提供
全聯PX Pay全新推出「個人化專屬福利任務」，邀請會員們「每月來闖關，達陣有福利」。圖／全聯福利中心提供

為了增加會員互動樂趣，全聯PX Pay全新推出「個人化專屬福利任務」，即日起至5月31日，PX Pay會員只要完成APP內指定的3項個人化任務，即可獲得專屬任務獎勵，5月限定加碼，達陣再享抽獎資格，有機會抽中100,000福利點，等於爽拿萬元購物金。

全聯PX Pay會員註冊數即將突破千萬，此次首度推出「個人化專屬福利任務」，象徵會員經營將邁向全新里程碑。有趣的是，福利任務專為每一位會員量身打造，5月份首發任務主要包含「實體門市累積消費次數」、「實體門市累積消費金額」和「實體門市使用全支付結帳次數」3大項，而任務的次數、金額，則分別針對每位會員過往的消費行為，透過演算法設定出不一樣的「達陣門檻」。

有別於以往會員活動大多設定固定門檻，此次導入會員大數據分析，依照平常購物習慣客製化條件門檻，玩法更有趣，也吸引不同消費習慣的會員加入活動。未來也將規劃擴大範圍，包括線上使用小時達、隔日達或APP內瀏覽行為等，將推出更多任務鼓勵會員挑戰，進而有效提升消費者與全聯全方位的互動與黏著度。

活動期間PX Pay會員只要完成APP內指定的3項個人化任務，即可獲得專屬任務獎勵。圖／全聯福利中心提供
活動期間PX Pay會員只要完成APP內指定的3項個人化任務，即可獲得專屬任務獎勵。圖／全聯福利中心提供
快打開PX Pay到全聯消費，解鎖你的專屬任務賺點數。圖／全聯福利中心提供
快打開PX Pay到全聯消費，解鎖你的專屬任務賺點數。圖／全聯福利中心提供

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