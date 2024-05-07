限動搞怪靠這招 Instagram新增3款貼紙增加互動樂趣

比起認真發一則貼文，隨拍隨發的Instagram限時動態已成為大家更加喜愛即時分享日常、心情、發揮創意的方式。Instagram近期推出3款最新貼紙，包括「輪到你了『音樂』」、「顯示」、「去背」，讓限時動態的玩法更多元、更有互動性。

Instagram豐富的音樂庫讓大家在發布限時動態時可以自由搭配音樂，而這次新推出的「輪到你了『音樂』」貼紙，則是吸引大家揪朋友蓋樓的互動新方法，好友看到限動的音樂貼紙後，也可以點選加入自己正在聽的歌曲。

「顯示」貼紙則是適合給喜歡耍神秘的用戶，選用後分享的內容會模糊呈現，追蹤者必須傳訊息後，才能解鎖看到分享的內容。

「去背」貼紙則是可以將照片或影片裁剪去背後，變成貼紙再使用，比先前推出的照片去背功能更簡單容易使用，快用它來亂入好友合照，為限時動態發揮惡搞創意。