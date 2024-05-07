反覆燒烤1.5小時才能上桌 WILDWOOD紅屋牛排爽度爆表

位於台北市信義區新光三越A9、以直火燒烤料理擄獲人心的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳，即日起由駐店主廚吳思緯以精湛的原木燒烤技法，推出全新菜單。其中不可錯過的獨家隱藏菜色「濕式熟成Porterhouse紅屋牛排」，必須至少3天前預定，由主廚精挑細選美國USDA Prime等級、重達48盎司並經過濕式熟成30天的頂級紅屋牛排，經1.5小時聚精會神烤製，一次可以吃到緊實有嚼感的紐約客、細緻軟嫩的菲力以及香氣濃郁、膠質滿滿的骨邊肉，建議4至6人享用，售價8,880元+10%。

若以直火料理25盎司的牛排，反覆燒烤加靜置到肉品完成上桌，大約需要45分鐘。48盎司的紅屋牛排重量翻倍，所需要的時間也加倍；也就是從料理開始到上桌，需要1.5小時聚精會神的烤製過程。主廚吳思緯表示：「純原木直火燒烤的變化本就大，肉品的盎司數越高，熟度掌控的難度也就越強，現在店裡也只有我能處理這塊牛排。」

紅屋牛排嚴選風味、香氣、油脂豐富的Prime等級的美國牛，經過燒烤梅納反應後，會帶有類似橡木桶味、果香的獨特香氣。牛排以T字牛骨為中心，左右兩邊分別帶有紐約客和菲力兩塊，先以大火封肉鎖住肉汁，再回烤、靜置使溫度慢慢滲入牛排中心，如此動作來回需6至7次，才算大功告成。

因紐約客的烤製時間長、菲力烤製時間短，所以主廚必須要不停反覆翻轉，並在原木燒烤爐中不停地找尋適切的溫度，才能避免讓牛排外層的灰質層因烤溫過於猛烈而太厚，同時使牛排切面達到如紅寶石般色澤的三分熟，呈獻完美的迷人煙燻香氣與質樸風味。

此外，爐烤現流鮮魚也一向是WILDWOOD當紅不敗美味。主廚精選新鮮肥嫩的現流鮮魚，像是紅條、石老、金線、馬頭、赤鯮等，每日漁港直送，以龍眼木轉化的純炭火炙烤，賦予其獨特煙燻氣息，並搭配清爽酸香的櫻桃番茄油醋，運用風味層次堆疊更加凸顯鮮魚本身的鮮甜海味。