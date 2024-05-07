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這是什麼夢幻連動？飛天小女警潮流單品、阿信Stayreal跨界周星馳

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CACO飛天小女警主題快閃店，擁有不可缺少的拍照打卡牆。圖／CACO提供
CACO飛天小女警主題快閃店，擁有不可缺少的拍照打卡牆。圖／CACO提供

經典卡通「飛天小女警」問世25周年，因此台灣最大授權服飾品牌CACO以及WAVE SHINE從5月9日起，在台北、台中、高雄開設主題快閃店，可愛又夢幻的程度讓粉絲看了都要尖叫。而五月天阿信的個人品牌Stayreal則獻上與「星爺」周星馳聯名系列服飾，重現滿滿電影梗！

台灣授權服飾品牌CACO與姐妹品牌WAVE SHINE為了紀念卡通「飛天小女警」推出25周年，採用鮮豔明亮色彩，大膽融入甜美酷帥風格，帶來一系列潮流單品。卡通三位主角花花、泡泡、毛毛及壞蛋魔人啾啾於服飾實體化，運用在條紋背心短、T恤及襯衫、連身泳衣等服飾上，更將飛天小女警元素延伸至帽子、包包、襪子、鑰匙圈等配件，讓人可輕融入造型。同時，CACO主題快閃店中，還呈現「飛天小女警」實驗室的經典場景，透過糖、化學香料等道具來營造氛圍，讓鐵粉們不只能入手周邊產品，還能滿足拍照打卡的需求。

CACO主題快閃店中，還呈現「飛天小女警」實驗室的經典場景。圖／CACO提供
CACO主題快閃店中，還呈現「飛天小女警」實驗室的經典場景。圖／CACO提供

而五月天阿信的創意潮牌Stayreal和「星爺」周星馳操刀的NFT項目跨界合作，推出「NOBODY」迷你服飾系列，顛覆眾人想像。這系列以星爺所持有的007號形象Nobody（NFT）和Stayreal人氣角色「鼠小小」為主角，致敬周星馳電影中的經典角色。於是電影「功夫」、「少林足球」就成為此次聯名的靈感，呈現出鼠小小練武奇才及鼠小小鹹魚夢想T恤，還延伸出帆布包、經典老帽與鑰匙圈。讓人一看就能想起經典台詞「「我看你骨骼精奇，是百年難得一見的練武奇才」、「做人如果沒有了夢想，那跟鹹魚有什麼分別？！」，滿滿電影梗，絕對是粉絲必備。

CACO與姐妹品牌WAVE SHINE為了紀念卡通「飛天小女警」推出25周年，帶來一系列潮流單品。圖／CACO提供
CACO與姐妹品牌WAVE SHINE為了紀念卡通「飛天小女警」推出25周年，帶來一系列潮流單品。圖／CACO提供

WAVE SHINE的主題快閃店，更衣室中也有飛天小女警，讓消費者拍好拍滿。圖／CACO提供
WAVE SHINE的主題快閃店，更衣室中也有飛天小女警，讓消費者拍好拍滿。圖／CACO提供

Stayreal NOBODY迷你系列鼠小小練武奇才T恤，1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal NOBODY迷你系列鼠小小練武奇才T恤，1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal NOBODY迷你系列鼠小小鹹魚夢想T恤，1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal NOBODY迷你系列鼠小小鹹魚夢想T恤，1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal NOBODY迷你系列帆布包，980元。圖／Stayreal提供
Stayreal NOBODY迷你系列帆布包，980元。圖／Stayreal提供

Stayreal NOBODY迷你系列老帽，1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal NOBODY迷你系列老帽，1,280元。圖／Stayreal提供

五月天 周星馳 品牌 女警 阿信 電影

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