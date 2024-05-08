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跟信用卡一樣大的「長夾」？日本設計品牌挑戰臺灣最小真皮短夾

聯合新聞網／ 有你共創
(圖/有你共創提供)
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你喜歡用長夾還是短夾呢？網路上針對用長夾或短夾有許多說法，但最引人注意的想必是：長夾空間大、易招財、對於整理財物也更加方便，而短夾除了民俗說法認為不易聚財外，空間不足也是許多人想換短夾，卻不敢入手的原因，但假如有款短夾，能兼顧長夾平放的優點，又能縮小到短夾尺寸，同時又是易聚財、易招好運的植鞣牛皮製造，那豈不是太完美了嗎？

曾多次在台灣募資界創下千萬成績的，日本知名皮夾品牌Hallelujah，過去一直以真皮植鞣、小巧大容量與簡約外型等優秀特點，廣受台日消費者的喜愛，這次Hallelujah決定重新詮釋『短夾』，將長夾精神納入短夾設計，並攜手有．設計團隊，於5/8(三) 10:30在嘖嘖平台推出『TIDY Libera 三折短夾』，挑戰臺灣募資史上最小的真皮植鞣革短夾！

(圖/有你共創提供)
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TIDY Libera 三折短夾，最引人注目的首先就是其小巧的體積，長7cm、寬10cm、厚2cm，如此迷你的尺寸只比信用卡大一點點，皮夾全部採用植鞣真皮製作，會隨著使用而自然的使光澤更為圓潤，透過特殊的三折設計，能夠完美的像長夾般平放紙鈔，也設置有開放式的零錢袋，能更加輕鬆的取用零錢，總共可放入10張鈔票與15枚硬幣，另外設置有5個獨立的卡片夾與1個外側的感應卡夾，可將常用的交通卡或員工證放入，日常使用更加快捷方便，也設計有RFID防盜機制，能夠避免敏感的信用卡資料遭到竊取，出門方便攜帶，安全快樂回家！

(圖/有你共創提供)
(圖/有你共創提供)

TIDY Libera 三折短夾，由有.設計 團隊於5/8(三)在嘖嘖平台進行募資，如果你正在尋找能兼顧空間與尺寸的完美皮夾，千萬別猶豫也別錯過本次募資，超早鳥優惠最低47折！詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

嘖嘖募資平台

官方粉絲專頁

團隊 零錢

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