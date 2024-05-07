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2024微風之夜5月10日開趴 百萬精品、千萬珠寶逾百件

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「微風之夜」是每年五月微風廣場時尚盛事。圖／微風提供
「微風之夜」是每年五月微風廣場時尚盛事。圖／微風提供

每年五月微風廣場時尚盛事「微風之夜」將於5月10日舉辦，今年主題為「2024 Parisian Night浪漫巴黎之夜」，其中百萬精品與千萬珠寶品項超過百件以上，總價再創新高。微風再推出價值268萬元的Audi A5汽車，微風會員累積消費滿10萬元即可參加抽獎把Audi開回家。

今年微風廣場改裝逾25%，包括LOEWE店面全面擴展、GANNI全台首間形象店、BALENCIAGA移位擴大，引進WHITE PLUS、義大利手工皮件Lilimill、Max&Co、2020EYEhaus等品牌。

新櫃登場，MAX&Co.解構剪裁丹寧夾克，26,800元。圖／微風提供
新櫃登場，MAX&Co.解構剪裁丹寧夾克，26,800元。圖／微風提供

微風廣場頂級珠寶陣容包括CARTIER、CHAUMET、BOUCHERON、Buccellati、PIAGET等，加上DAMIANI時尚概念5月重新改裝開幕，BVLGARI也在微風之夜帶來價值高達1.8億的南方藍寶石頂級鑽鍊。微風之夜推出「珠寶滿額禮」微風會員當日於珠寶或腕表專櫃累積消費滿60萬元以上可兌換「酬賓券5,000元」。

全館酬賓回饋：珠寶、手表、Breeze Super指定商品單筆滿3萬元贈1,500元；國際精品單筆滿1萬元贈1,000元；流行名品、飾品單筆滿5,000元贈500元；化妝品、香氛、時鞋履單筆滿3,000元贈300元。還有各業種加碼現抵回活動，微風會員累積消費滿70萬元以上，即可於兌換時間兌換消費總金額2%紙本酬賓券，國際精品最高回饋達19.7%。

另外，B1美食街改成主題餐廳，姥姥酸菜魚5月10日推出開幕限定用餐即享88折，餐廳另具獨立包廂空間。北村豆腐家針對微風之夜推出北村嫩豆腐煲套餐，推薦價298元起；全台首家和砌鐵板推出燒海草蝦套餐加價199元，即可升級波士頓龍蝦餐(每日限量10份)，另外還有微風獨家達橙生活館全新概念店、丸壽司也皆登場。還可到Ten Thousand Coffee露天區品嘗人氣可頌、招牌維也納咖啡。

其中Breeze Diamond Lounge也全新改裝，帶給消費者更升級的服務及休憩空間，除鑽石卡會員年度可享無限次免費餐飲服務、琉金卡會員年可享12次免費餐飲服務外，今年特別在微風之夜至5月31日止，星辰卡會員全館當日單筆消費滿10萬元享也可預約使用一次。

微風之夜今年主題為「2024 Parisian Night浪漫巴黎之夜」。圖／微風提供
微風之夜今年主題為「2024 Parisian Night浪漫巴黎之夜」。圖／微風提供

微風之夜當晚於入口處即可領取限量香氛卡，找尋自己的巴黎香味外，還可到3樓手扶梯兌換「微風之夜限定車輪餅｣，憑微風APP會員條碼或於3樓與微風熊拍照打卡，即可兌換。或至GF S.T.Dupont旁，憑微風APP會員條碼兌換「微風之夜限定松露爆米花」一杯。當日消費滿3,000元以上之發票，還可兌換「Lajthiza雷西薩氣泡水調飲」一杯。

2024微風之夜推出會員消費滿10萬可抽價值268萬元的Audi A5汽車。圖／微風提供
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微風獨家DAMIANI Margherita高級訂製珠寶18K白金雛菊，1,039,000元。圖／微風提供
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微風首賣Saint Laurent LE5À 7小型粒面皮革柔軟手袋，價格店洽。圖／微風提供
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BOUCHERON高級珠寶系列 Plume de Paon手鐲，價格店洽。圖／微風提供
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Audi 微風 珠寶

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