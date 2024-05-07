行李箱收納好輕鬆！ 不占空間「可疊收、不髒內裡」保護套太實用

旅遊結束後，行李箱如何收納最省家中空間？落地後的行李箱滾輪，要如何保護才不會傷害家中地板，同時保持屋內整潔呢？ Acer行李箱 針對旅人們最常遇見的收納問題和使用習慣，全新升級墨爾本行李箱，推出拉鍊升級版，不僅可以疊放收納，還能搭配最新推出的輪組保護套、行李套一起使用，有感提升使用體驗。

Acer墨爾本拉鍊行李箱 延續第一代好評，再推新升級拉鍊版本，分別有19.5吋、24吋和28吋，可以各尺寸收納疊收，「1+2裝箱策略」暢遊隨心裝，疊收前，先將輪組套上AFS Comfort on The Go行李箱輪組收納保護套，保護輪組，以避免輪子上的碎石或髒汙刮損家中地板，同時也不怕輪子弄髒行李箱內裡，聰明收納不占用家中空間。

AFS Comfort on the go 行李箱輪組收納保護套組/輪套 4pcs，售價280元。圖 / Acer Gadget 提供

專為Acer墨爾本拉鍊24吋及28吋行李箱，以及巴塞隆納系列25吋及28吋行李箱，所打造的透明行李套，有雲朵滿滿和透明兩款可供選擇，結合了高品質的100% PVC 高密度材質，以及精緻高週波無邊條設計，美觀又能保護行李箱不刮損。

Acer 巴塞隆納行李箱透明原廠保護套/行李套，原價880元至980元。圖 / Acer Gadget 提供

細節度拉滿的設計，在提把的部份還特別設計開口，即使是套著保護套，也能夠使用行李箱上方及側邊的提把，底部魔鬼氈則確保了簡單安裝和更貼合的效果，減少行李箱因碰撞而產生的刮痕。

Acer 巴塞隆納前開式機長箱19吋，原價13,000元。圖 / Acer Gadget 提供

此次，伴隨雲朵滿滿保護套登場的旅途好夥伴，AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕，如雲朵般軟綿綿的造型，可以當成頸枕、智慧調溫毯、雲朵抱枕，三種功能合而為一，將舒適延伸至生活中的每一刻，無論是長途旅遊還是辦公室小憩都很合適！現在填新品問卷還可抽「Acer 巴塞隆納前開式行李箱28吋」 點我填問券

AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕，多Way用途，旅遊期間小憩最佳夥伴！。圖 / Acer Gadget 提供

【Acer 行李箱 x意念Belief】Pack your Spring to Summer 新竹巨城快閃店

活動日期：即日起-06/02(日)

活動地點：新竹巨城1F創藝廳

活動內容：

現場購買巴塞隆納28吋行李箱或墨爾本拉鍊24吋/28吋行李箱

即贈「AFS Comfort on The Go 雲朵滿滿透明行李套」壹只。