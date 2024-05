行李箱收納好輕鬆！ 不占空間「可疊收、不髒內裡」保護套太實用

旅遊結束後,行李箱如何收納最省家中空間?落地後的行李箱滾輪,要如何保護才不會傷害家中地板,同時保持屋內整潔呢? Acer行李箱 針對旅人們最常遇見的收納問題和使用習慣,全新升級墨爾本行李箱,推出拉鍊升級版,不僅可以疊放收納,還能搭配最新推出的輪組保護套、行李套一起使用,有感提升使用體驗。

Acer墨爾本拉鍊行李箱 延續第一代好評,再推新升級拉鍊版本,分別有19.5吋、24吋和28吋,可以各尺寸收納疊收,「1+2裝箱策略」暢遊隨心裝,疊收前,先將輪組套上AFS Comfort on The Go行李箱輪組收納保護套,保護輪組,以避免輪子上的碎石或髒汙刮損家中地板,同時也不怕輪子弄髒行李箱內裡,聰明收納不占用家中空間。

AFS Comfort on the go 行李箱輪組收納保護套組/輪套 4pcs,售價280元。圖 / Acer Gadget 提供

專為Acer墨爾本拉鍊24吋及28吋行李箱,以及巴塞隆納系列25吋及28吋行李箱,所打造的透明行李套,有雲朵滿滿和透明兩款可供選擇,結合了高品質的100% PVC 高密度材質,以及精緻高週波無邊條設計,美觀又能保護行李箱不刮損。

Acer 巴塞隆納行李箱透明原廠保護套/行李套,原價880元至980元。圖 / Acer Gadget 提供

細節度拉滿的設計,在提把的部份還特別設計開口,即使是套著保護套,也能夠使用行李箱上方及側邊的提把,底部魔鬼氈則確保了簡單安裝和更貼合的效果,減少行李箱因碰撞而產生的刮痕。

Acer 巴塞隆納前開式機長箱19吋,原價13,000元。圖 / Acer Gadget 提供

此次,伴隨雲朵滿滿保護套登場的旅途好夥伴,AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕,如雲朵般軟綿綿的造型,可以當成頸枕、智慧調溫毯、雲朵抱枕,三種功能合而為一,將舒適延伸至生活中的每一刻,無論是長途旅遊還是辦公室小憩都很合適!現在填新品問卷還可抽「Acer 巴塞隆納前開式行李箱28吋」 點我填問券

AFS Comfort On The Go 三用雲朵頸枕,多Way用途,旅遊期間小憩最佳夥伴!。圖 / Acer Gadget 提供

【Acer 行李箱 x意念Belief】Pack your Spring to Summer 新竹巨城快閃店

活動日期:即日起-06/02(日)

活動地點:新竹巨城1F創藝廳

活動內容:

現場購買巴塞隆納28吋行李箱或墨爾本拉鍊24吋/28吋行李箱

即贈「AFS Comfort on The Go 雲朵滿滿透明行李套」壹只。