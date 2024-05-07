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全家便利商店端午預購開跑！「FamiPort、全家行動購」推70款名粽禮盒

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店2024端午預購蒐羅全台超過70款名粽禮盒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2024端午預購蒐羅全台超過70款名粽禮盒。圖／全家便利商店提供

端午節為年度三大節慶之一，吃粽子更是過節少不了的儀式感。全家便利商店蒐羅全台超過70款名粽禮盒，包含米其林必比登推介雙月食品社、女娘的店、五星飯店寒舍集團、石門名店十八王公劉家等人氣名店，更有台酒公司、開丼、楊嘉明烘焙所、福源、北港日香珍等品牌跨界聯名特色粽，鹹甜滋味皆可滿足，透過「FamiPort預購」、電商平台「全家行動購」即可輕鬆下單、就近取貨，連肉粽醬、辣椒醬也能一站購足。即日起至5月28日於「全家」FamiPort購買指定預購商品，任選2件享95折優惠。

「全家」FamiPort預購主打「米其林名粽」、「微醺酒香粽」、「星級飯店粽」及「跨界特色粽」4大粽禮，首推米其林必比登推介雙月食品社「阿甘剝皮辣椒鮑魚肉粽」，以招牌阿甘剝皮辣椒拌炒入味，豪邁包覆原粒鮑魚；女娘的店「古早味烘肉粽」以招牌古早味烘肉，搭配鹹蛋黃、栗子、珠貝等豐盛食材，吃得到傳統古早味。此外，「全家」更獨賣3款台酒聯名酒香粽「紹興古早味肉粽」、「紹興鮑魚干貝肉粽」及「紹興五穀肉粽」，以紹興酒入料成就甘醇濃厚的香氣，佐以豐富配料吃出多層次口感。

除經典的南北粽、客家粽外，五星級飯店名粽或跨界聯名的創意特色粽，近年更是不少消費者青睞的口味。「全家」端午預購開賣五星級飯店寒舍集團「酒香麻油雞粽」，以台灣特色料理麻油雞為內餡；亦有台北萬豪酒店、台北遠東香格里拉、晶華酒店等多家星級飯店名粽禮盒。為滿足消費者愛嚐鮮的味蕾，「全家」FamiPort預購更端出多款跨界聯名特色粽，首度開賣有地表最強燒肉丼品牌「開丼」的「秘製壹號醬燒肉粽」，以獨門醬汁「壹號醬」入料增添餡料美味；亦有與北港日香珍跨界聯名的「飄香封肉粽」，帶來全新味蕾饗宴。

不讓各式鹹粽專美於前，「全家」FamiPort預購亦推出多款甜粽、冰粽禮盒，首推日系燒肉品牌胡同與世界甜點冠軍楊家明聯名的「冠軍烘焙晶冰粽」，共有焦糖海鹽、香柚檸檬兩種口味；亦有紅豆食府「甜心冰粽組」、嘉義福源「原味粳粽」、北斗麻糬「黑糖紅豆奶皇冰粽」等多款甜粽選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家便利商店FamiPort端午預購開跑，「嘉義福源原味粳粽」售價210元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort端午預購開跑，「嘉義福源原味粳粽」售價210元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort端午預購開跑，「女娘的店古早味烘肉粽」售價649元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort端午預購開跑，「女娘的店古早味烘肉粽」售價649元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店端午預購登場，FamiPort、全家行動購推出70款名粽禮盒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店端午預購登場，FamiPort、全家行動購推出70款名粽禮盒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort端午預購端出多款跨界聯名特色粽，包含3款台酒聯名酒香粽、開丼「秘製壹號醬燒肉粽」、胡同與世界甜點冠軍楊家明聯名的「冠軍烘焙晶冰粽」等。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店FamiPort端午預購端出多款跨界聯名特色粽，包含3款台酒聯名酒香粽、開丼「秘製壹號醬燒肉粽」、胡同與世界甜點冠軍楊家明聯名的「冠軍烘焙晶冰粽」等。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店FamiPort端午預購開跑，「雙月食品社阿甘剝皮辣椒鮑魚粽」售價459元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort端午預購開跑，「雙月食品社阿甘剝皮辣椒鮑魚粽」售價459元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort端午預購開跑，「開丼秘製壹號醬燒肉粽」售價459元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort端午預購開跑，「開丼秘製壹號醬燒肉粽」售價459元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort端午預購首推「米其林名粽」及「星級飯店粽」，包含米其林必比登推介雙月食品社、女娘的店、五星飯店寒舍集團等名粽禮盒，連吃粽子必備的肉粽醬、辣椒醬都買得到。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort端午預購首推「米其林名粽」及「星級飯店粽」，包含米其林必比登推介雙月食品社、女娘的店、五星飯店寒舍集團等名粽禮盒，連吃粽子必備的肉粽醬、辣椒醬都買得到。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort端午預購主打「米其林名粽」、「微醺酒香粽」、「星級飯店粽」及「跨界特色粽」4大粽禮。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店FamiPort端午預購主打「米其林名粽」、「微醺酒香粽」、「星級飯店粽」及「跨界特色粽」4大粽禮。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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