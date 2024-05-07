VTuber「兔田佩克拉」有聲造型一卡通 5月15日起預購
日本hololive production旗下VTuber三期生「兔田佩克拉」慶祝出道5週年，將與iPASS一卡通合作推出首款會發出聲音的有聲造型一卡通，自15日上午11時起在Be come true獨家線上預購。
知名VTuber兔田佩克拉以可愛外型在Youtube頻道圈粉超過250萬名，甚至成為2023年度全球觀看時數最高的女性實況主；招牌口頭禪peko還在全球掀起一股「peko熱」，甚至一度登上台灣年度網路流行語之一。
一卡通公司今天以新聞稿宣布，將推出首款兔田佩克拉有聲造型一卡通，目前於南紡購物中心的「一卡通無現金體驗樂園」展覽首度曝光，台北地下街Y區也有設置主題拍照區供粉絲拍照，15日上午11時起在Be come true獨家線上預購。
一卡通公司表示，適逢兔田佩克拉出道5週年，推出發出聲音的兔田佩克拉造型一卡通儲值卡，兔田佩克拉裝在紙箱的Q版立體造型，透過嗶卡晶片感應就會自動發出peko音效，預料將再次引發搶購熱潮。
一卡通公司指出，此款兔田佩克拉有聲造型一卡通5月15日上午11時起於Be come true官網限時預購，售價新台幣1299元，預計2025年3月依訂單順序出貨；另外，預購每組皆附贈「兔田佩克拉主題閃卡」，可供粉絲收藏。
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