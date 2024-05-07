快訊

KID嗨喊「我有女鵝了」公開2胎性別 寶寶美麗小名也曝光

感謝阿信推爆！高雄烤饅頭店霸氣宣布「送飲料」 老闆：送到倒店那天

影／以軍宣布占領拉法關口！戰車壓境加薩第一視角曝光

7-ELEVEN推「日本小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點！「莉卡布偶面紙套、魔法書造型化妝鏡」18款限量周邊鐵粉必收

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN再掀回憶殺！「日本小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動5月15日下午3點起限量登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再掀回憶殺！「日本小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動5月15日下午3點起限量登場。圖／7-ELEVEN提供

「小魔女Doremi」是7、8年級生童年的回憶，7-ELEVEN自5月15日下午3點起推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，動畫中的Doremi、羽月、愛子、魔女莉卡等經典人物，帶著粉絲們熟悉的魔法工具「波龍」和「旋律轉換器」，施展魔法變身實用小物，融入真實生活日常，包含「限量立體造型直傘」、「限量造型刷具」、「限量造型抱枕毯」、「限量發光無線充電器」等多達18款全新限量周邊，鐵粉快手刀珍藏！

「小魔女Doremi」自1999年上映以來，一句經典魔法咒語「霹靂卡 霹靂拉拉 波波力那 貝貝魯多」開啟一場溫馨、友情、魔法與冒險的小魔女故事，狂吸鐵粉無數，今年適逢25周年生日慶，日前日本更震撼推出新作《小魔女DoReMi 1620s》首發預告影片，引爆全網關注。回憶殺大師7-ELEVEN再掀動漫潮流，藉由全店精品推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，以外出、居家雙重生活場景開發別具魔法巧思的18款限量生活周邊，加價購價199~999元。快閃購自5月15日下午3點起至5月26日開跑，集點活動自5月27日下午3點起登場，要提醒的是，本次所有限量商品若已於快閃購售完，將不再上集點活動，想要收藏就要動作快。

7-ELEVEN全店「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，將動畫中高人氣的經典人物、魔法工具搬進現實生活中，特別開發變換妝容必備的「限量造型隨身鏡」，推出旋律轉換器、魔女見習轉換器兩款；還有魔法工具波龍化身「限量造型刷具」、Doremi在身邊的「限量炫彩收納包」。

另外還有白天辦公、晚上追劇必收的「限量摺疊平板手機支架」、旋律轉換器造型的「限量發光無線充電器」；為居家空間增添魔法氣氛的「限量26公分大莉卡布偶面紙套」、「限量流沙杯墊」、「限量夜光地墊」、「限量造型抱枕毯」、「限量魔法書造型化妝鏡」，還有雨季必備、波龍變身的「限量立體造型直傘」等。

●附註：詳細活動內容以門市、App公告為準。

7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量摺疊平板手機支架」快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+199元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+199元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量摺疊平板手機支架」快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+199元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+199元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量造型抱枕毯」共2款，快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+599元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+599元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量造型抱枕毯」共2款，快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+599元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+599元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量26公分大莉卡布偶面紙套」快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+399元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+399元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量26公分大莉卡布偶面紙套」快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+399元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+399元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量立體造型直傘」共2款，快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+399元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+399元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量立體造型直傘」共2款，快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+399元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+399元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量造型隨身鏡」共2款，5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+349元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+349元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量造型隨身鏡」共2款，5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+349元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+349元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量造型抱枕毯」共2款，快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+599元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+599元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量造型抱枕毯」共2款，快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+599元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+599元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量造型隨身鏡」共2款，5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+349元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+349元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量造型隨身鏡」共2款，5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+349元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+349元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量發光無線充」共2款，快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+399元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+399元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量發光無線充」共2款，快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+399元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+399元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量魔法書造型化妝鏡」快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+999元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+999元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量魔法書造型化妝鏡」快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+999元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+999元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再掀動漫潮流，5月15日下午3點起推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，以外出、居家雙重生活場景開發別具魔法巧思的18款限量生活周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再掀動漫潮流，5月15日下午3點起推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，以外出、居家雙重生活場景開發別具魔法巧思的18款限量生活周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量流沙杯墊」共3款，款式隨機，快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+199元換購1個；5月27日下午3點起集滿6點+199元換購1個（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量流沙杯墊」共3款，款式隨機，快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+199元換購1個；5月27日下午3點起集滿6點+199元換購1個（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量造型刷具（附袋）」快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+299元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+299元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。「限量魔幻炫彩收納包」快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+199元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+199元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，「限量造型刷具（附袋）」快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+299元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+299元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。「限量魔幻炫彩收納包」快閃購5月15日下午3點起至5月26日消費不限金額+199元換購1款；5月27日下午3點起集滿6點+199元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供

快閃 無線充電

延伸閱讀

殘留農藥又違規 日本鮮草莓邊境監視查驗到年底

日國會團參加520就職典禮 外交部：已有37位跨黨派議員

超商擺滿整個貨架！軟糖成日本「零食界新寵」 竟是疫情助攻

日本女生都在背！從腋下包、手拿包、肩背包混搭3種時髦注目印象

相關新聞

初探深水區？今碳費會議指定目標意見分歧

環境部今召開第3次碳費費率審議委員會，針對臨近國家碳定價制度、我國相關配套措施、碳費3子法作法進行討論。會中委員對於指定...

全家便利商店端午預購開跑！「FamiPort、全家行動購」推70款名粽禮盒

端午節為年度三大節慶之一，吃粽子更是過節少不了的儀式感。全家便利商店蒐羅全台超過70款名粽禮盒，包含米其林必比登推介雙月...

7-ELEVEN推「日本小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點！「莉卡布偶面紙套、魔法書造型化妝鏡」18款限量周邊鐵粉必收

「小魔女Doremi」是7、8年級生童年的回憶，7-ELEVEN自5月15日下午3點起推出「小魔女Doremi 25周年...

全球僅1221瓶！ 高原騎士Vintage 1990正式登台

於奧克尼群島傲然誕生的高原騎士（Highland Park），是蘇格蘭最北的蒸餾廠之一，自1798年以來，以光陰及絕妙工...

快搶「新飯店早鳥5折」！台北大安伊普索5月14日插旗東區

不少旅人期待已久的「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」，確定於5月14日開幕，強調以音樂、復古及潮流三元素，帶給旅客全新的奢華...

身份證有U、V、T注意！全台最美飯店一泊二食7,299元起

身份證字號開頭字母為U、V、T注意了！以歐風建築外觀連續5年被票選為「全台最美飯店」的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。