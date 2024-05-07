7-ELEVEN推「日本小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點！「莉卡布偶面紙套、魔法書造型化妝鏡」18款限量周邊鐵粉必收

「小魔女Doremi」是7、8年級生童年的回憶，7-ELEVEN自5月15日下午3點起推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，動畫中的Doremi、羽月、愛子、魔女莉卡等經典人物，帶著粉絲們熟悉的魔法工具「波龍」和「旋律轉換器」，施展魔法變身實用小物，融入真實生活日常，包含「限量立體造型直傘」、「限量造型刷具」、「限量造型抱枕毯」、「限量發光無線充電器」等多達18款全新限量周邊，鐵粉快手刀珍藏！

「小魔女Doremi」自1999年上映以來，一句經典魔法咒語「霹靂卡 霹靂拉拉 波波力那 貝貝魯多」開啟一場溫馨、友情、魔法與冒險的小魔女故事，狂吸鐵粉無數，今年適逢25周年生日慶，日前日本更震撼推出新作《小魔女DoReMi 1620s》首發預告影片，引爆全網關注。回憶殺大師7-ELEVEN再掀動漫潮流，藉由全店精品推出「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，以外出、居家雙重生活場景開發別具魔法巧思的18款限量生活周邊，加價購價199~999元。快閃購自5月15日下午3點起至5月26日開跑，集點活動自5月27日下午3點起登場，要提醒的是，本次所有限量商品若已於快閃購售完，將不再上集點活動，想要收藏就要動作快。

7-ELEVEN全店「小魔女Doremi 25周年紀念」快閃購、集點活動，將動畫中高人氣的經典人物、魔法工具搬進現實生活中，特別開發變換妝容必備的「限量造型隨身鏡」，推出旋律轉換器、魔女見習轉換器兩款；還有魔法工具波龍化身「限量造型刷具」、Doremi在身邊的「限量炫彩收納包」。

另外還有白天辦公、晚上追劇必收的「限量摺疊平板手機支架」、旋律轉換器造型的「限量發光無線充電器」；為居家空間增添魔法氣氛的「限量26公分大莉卡布偶面紙套」、「限量流沙杯墊」、「限量夜光地墊」、「限量造型抱枕毯」、「限量魔法書造型化妝鏡」，還有雨季必備、波龍變身的「限量立體造型直傘」等。