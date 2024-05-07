全球僅1221瓶！ 高原騎士Vintage 1990正式登台

於奧克尼群島傲然誕生的高原騎士（Highland Park），是蘇格蘭最北的蒸餾廠之一，自1798年以來，以光陰及絕妙工藝釀造兩個世紀的輝煌，推出酒款更屢獲國際大獎殊榮；2023年更獲《Whisky Advocate》評選為「2023年頂尖20大威士忌」第二名。今年高原騎士推出限量「高原騎士Vintage 1990 單一麥芽威士忌」，酒精濃度44.9％，全球珍稀1221瓶，每瓶皆有手工獨立編號，建議售價106,000元。

「高原騎士Vintage 1990」由首席釀酒師 Gordon Motion大膽創作，2021年Gordon將34桶自1990年入桶的酒液，轉移至初次歐洲紅橡木雪莉桶、初次美國白橡木雪莉桶、Refill桶，歷經2年的醞釀，將橡木桶的特性轉化成酒液的個性與層次，再從中精心挑選出5桶巧妙勾兌，以無與倫比的匠心詮釋對高原騎士的深刻感悟。

新酒款將各具特色的橡木桶風味巧妙融合，創造出層次豐富且溫潤的獨特韻味，凝聚深邃金黃琥珀酒色；初次入喉散發清新的花香，接續溫潤的熱帶水果香氣在舌腔中綻放，石楠花蜜香與優雅煙燻味輕微的在鼻腔中蔓延，最終以奶油香草氣味平衡收尾，是一款極致絕妙的多層次高年份酒款代表作。

「高原騎士Vintage 1990」每一瓶擁有獨立手工編號，並附有首席釀酒師Gordon Motion的親筆簽名證書，寄託「每一滴酒液都是流逝不復返的歲月沉澱」，讓無法復刻的風味與獨一無二的創作理念交織出高原騎士Vintage 1990，將每一刻淺酌，昇華成極致的感官體驗。