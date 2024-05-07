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快搶「新飯店早鳥5折」！台北大安伊普索5月14日插旗東區

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
不只具備坐擁101夜景的景觀客房，亦可選擇備有私人陽台及浴缸的豪華房。圖/Klook提供
不只具備坐擁101夜景的景觀客房，亦可選擇備有私人陽台及浴缸的豪華房。圖/Klook提供

不少旅人期待已久的「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」，確定於5月14日開幕，強調以音樂、復古及潮流三元素，帶給旅客全新的奢華有感體驗，包括與台中指標酒吧Lay Low合作，提供全日限定飲品及零食免費、每天一小時Happy Hour等，讓行政酒廊不再是VIP獨享福利。此外，還有絕美視野的101景觀房，及距離忠孝復興站步行3分鐘的極佳地理優勢。

Klook即日起至31日獨家推出「早鳥訂房5折起」優惠，入住時間為開幕日至8月31日前，以及Klook用戶預訂獨享的「行政酒廊300元抵用券」，可兌換咖啡、酒類與餐食。以可看到台北101的景觀大床房為例，兩人入住、6,000有找。

「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」以搶眼色調打造全館136間不同風格的客房，不只坐擁101夜景的景觀客房，還有私人陽台及浴缸的豪華房。客房以音樂及復古為設計主軸，溫暖高彩度家具、配件及每房備有復古黑膠CD播放器，及EPISODE精選CD，帶領旅人重回經典金曲年代。

客房內皆精選奢華備品，提供頂級寢具包含多家五星飯店採用的席伊麗床墊、精軟厚實的400織床單、降噪耳塞等；並選用紐約現代簡約保養品牌MALIN+GOETZ沐浴備品、韓國美髮沙龍御用品牌UNIX吹風機，並於房內提供臉部穴道按摩棒等。

酒店的另一大亮點，是與台中指標酒吧Lay Low合作打造的「The Social by Lay Low」空間，結合音樂、調酒、餐食、文藝及整面的黑膠唱片，將飯店傳統的大廳區域打造成宛如家裡客廳般慵懶舒適，同時提供入住旅客全天候享受多款免費零食及特色飲品，也將邀請DJ與爵士樂團駐點演出。

相關優惠可查：https://www.klook.com/zh-TW/hotels/detail/1411891-episode-daan-taipei

「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」正式插旗東區，Klook預訂享獨家5折起。圖/Klook提供
「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」正式插旗東區，Klook預訂享獨家5折起。圖/Klook提供
「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」與台中指標酒吧Lay Low合作，提供全日限定飲品及零食免費。圖/Klook提供
「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」與台中指標酒吧Lay Low合作，提供全日限定飲品及零食免費。圖/Klook提供

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