快訊

2024蘋果發表會今登場！4新品預測、直播一次看 官網還藏這個彩蛋

下半身超像「上完廁所裙襬夾到內褲裡」Jennie中空裝性感造型遭吐槽

朝野拚修法增列扣除額 討好選民還是真能減稅有感？

身份證有U、V、T注意！全台最美飯店一泊二食7,299元起

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
「在地慢活南歐莊園」優惠適用房型為莊園溫馨家庭房和莊園豪華家庭房，符合條件的住客可享雙人平日和旺日入住，一泊二食7,299元。圖/瑞穗天合提供
「在地慢活南歐莊園」優惠適用房型為莊園溫馨家庭房和莊園豪華家庭房，符合條件的住客可享雙人平日和旺日入住，一泊二食7,299元。圖/瑞穗天合提供

身份證字號開頭字母為U、V、T注意了！以歐風建築外觀連續5年被票選為「全台最美飯店」的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至2024年6月27日推出「在地慢活南歐莊園」優惠，可享雙人入住一泊二食7,299元起，再享升等莊園家庭房型，可在客房內泡享溫泉黃金湯，免費暢遊酒店內的多元水陸設施。此外，每房加贈兩位5歲以下兒童免費入住。

「在地慢活南歐莊園」優惠方案包含早餐、晚餐一泊二食，免費暢玩館內各式水陸設施，包含清涼消暑的飄飄河、旋轉滑水道、氣泡按摩床、各式冷熱水池，以及刺激有趣的跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、旋轉木馬與小火車等。

瑞穗天合國際觀光酒店位於風光明媚的花蓮縣瑞穗鄉，其溫泉的泉質與日本三大古湯的有馬溫泉相似，有「黃金湯」、「生男之湯」的美譽，酒店的每間客房皆有泡湯池，金色水樂園戶外和三溫暖裸湯區也可享受黃金湯洗禮。此外，佔地2300坪的金色水樂園，不只提供露天風呂，還有各式冷熱水池、兒童戲水區、滑水道、飄飄河等設施，大人小孩都能享受戲水之樂。

此專案可以官網或電話訂房，可洽天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688。

瑞穗天合國際觀光酒店的莊園家庭房型擁有寬敞空間，可在客房內沉浸溫泉黃金湯，享受不被打擾的靜謐假期。圖/瑞穗天合提供
瑞穗天合國際觀光酒店的莊園家庭房型擁有寬敞空間，可在客房內沉浸溫泉黃金湯，享受不被打擾的靜謐假期。圖/瑞穗天合提供
瑞穗天合國際觀光酒店推出在地慢活南歐莊園優惠，凡身份證字號開頭字母為U、V、T，或戶籍地為花蓮縣、台東縣、屏東縣，即享雙人一泊二食7,299元起的優惠。圖/瑞穗天合提供
瑞穗天合國際觀光酒店推出在地慢活南歐莊園優惠，凡身份證字號開頭字母為U、V、T，或戶籍地為花蓮縣、台東縣、屏東縣，即享雙人一泊二食7,299元起的優惠。圖/瑞穗天合提供

溫泉 酒店 黃金

延伸閱讀

身份證有1、2、5、0任兩碼！烏魚子、帆立貝吃到飽

金山高中數位走讀 學生體驗磺火、溫泉、古道

陽明山發現新物種 中山大學解謎「溫泉紅藻」

皇池溫泉偷拍事件頻傳　業者「加強警戒」並取消24小時營業

相關新聞

快搶「新飯店早鳥5折」！台北大安伊普索5月14日插旗東區

不少旅人期待已久的「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」，確定於5月14日開幕，強調以音樂、復古及潮流三元素，帶給旅客全新的奢華...

身份證有U、V、T注意！全台最美飯店一泊二食7,299元起

身份證字號開頭字母為U、V、T注意了！以歐風建築外觀連續5年被票選為「全台最美飯店」的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至20...

南台灣「首間日系國際酒店」即將開幕！260間客房奢華設計、徵才資訊1次看

即將2024年年底於南台灣開業的「高雄日航酒店」日前確定將展開大規模徵才活動，並於於5月17日在勞工公園舉行徵才活動，預計開放約150個職缺，希望為當地注入更多就業機會，想找飯店工作的夥伴務必留意！

帶你航向豪華！探索不同河流 「精品河輪奢華之旅」一次玩不夠

河輪旅遊以其獨特魅力和深度文化探索逐漸成為高端旅客首選，Uniworld寰宇精品河輪以其無與倫比設計、卓越服務和獨特航線，成為豪華河輪旅遊市場的翹楚，提供的不僅是從一地到另一地的旅程，更是一次文化和奢華深度融合的體驗。

花蓮旅遊補助千元 理想大地加碼！假日不加價、買3送1

為振興花蓮旅遊，政府宣布祭出多項優惠措施，包括現金補助自由行、平日入住每房補助1,000元，假日入住補助500元。花蓮理...

新北初夏最美地景！「2024新北河濱蝶戀季」5／11音樂節揭幕　搶拍5萬株花海光雕＋5大裝置造景

新北初夏最美地景！「2024新北河濱蝶戀季」5／11音樂節揭幕開跑 搶拍5萬株花海光雕、搶看5大裝置造景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。