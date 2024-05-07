身份證有U、V、T注意！全台最美飯店一泊二食7,299元起
身份證字號開頭字母為U、V、T注意了！以歐風建築外觀連續5年被票選為「全台最美飯店」的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至2024年6月27日推出「在地慢活南歐莊園」優惠，可享雙人入住一泊二食7,299元起，再享升等莊園家庭房型，可在客房內泡享溫泉黃金湯，免費暢遊酒店內的多元水陸設施。此外，每房加贈兩位5歲以下兒童免費入住。
「在地慢活南歐莊園」優惠方案包含早餐、晚餐一泊二食，免費暢玩館內各式水陸設施，包含清涼消暑的飄飄河、旋轉滑水道、氣泡按摩床、各式冷熱水池，以及刺激有趣的跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、旋轉木馬與小火車等。
瑞穗天合國際觀光酒店位於風光明媚的花蓮縣瑞穗鄉，其溫泉的泉質與日本三大古湯的有馬溫泉相似，有「黃金湯」、「生男之湯」的美譽，酒店的每間客房皆有泡湯池，金色水樂園戶外和三溫暖裸湯區也可享受黃金湯洗禮。此外，佔地2300坪的金色水樂園，不只提供露天風呂，還有各式冷熱水池、兒童戲水區、滑水道、飄飄河等設施，大人小孩都能享受戲水之樂。
此專案可以官網或電話訂房，可洽天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688。
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