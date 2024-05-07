【MENU懶人包】八斗子一日遊 美食景點全攻略！

週末暢遊北海岸，跟著小編來八斗子遠眺無敵基隆海景，吃遍美食！

一日遊行程規劃： 藻遍海餃→海洋科技博物館 → 玥成上海美味鮮湯包 → 大坪海岸 → 望幽谷 → 水漾芭里 →潮境公園→ 瑪利歐披薩 → 八斗子觀景平台→好好基地→八斗子假日夜市

藻遍海餃

中正區漁港三街114號

一大早帶大家來吃一家很厲害的水餃！五顏六色的水餃相當吸睛，深綠色的是海菜水餃、金黃色澤是飛魚卵水餃、墨黑色麵皮的則是小卷水餃，還有瓠瓜是夏季限定，白蘿蔔是冬季限定，色彩繽紛的水餃，光看就胃口大開！

接下來要去海洋科技博物館吸收一些知識！海科館總共有三個展區，分為主題館、IMAX海洋劇場、和區域探索館，豐富又有趣，想了解漁業資源跟捕魚文化的更是不能錯過喔！（MENU美食誌美食家提供）

玥成上海美味鮮湯包

中正區北寧路317-6號

午餐來點厲害的！號稱是八斗子鼎泰豐的玥成上海美味鮮湯包，外皮薄到能看透內餡，肉餡嫩鮮多汁，口感細緻，價格實惠又好吃！店內還有創意的韓式泡菜湯包、蟹肉鮮湯包及蝦仁絲瓜湯包，每一款都相當推薦。

用餐後帶大家來有著特殊地理景觀的大坪海岸，石頭被覆蓋了一層綠藻，因此也被稱作綠寶石秘境。沿著八斗子海濱公園步道往上走，就可以看見風景壯闊美麗的忘憂谷，山巒蜿蜒，碧海藍天，令人心曠神怡。（MENU美食誌珊蒂享吃😋提供）

水漾芭里

中正區北寧路369巷48號

鵝黃色建築的外觀，內部裝潢以溫暖的棕色調為主，一二樓分別都有室外座位，可以眺望潮境公園的風景，除了提供火鍋、義大利麵、手工披薩、排餐之外，也有下午茶可以選擇，非常多元。

附近的潮境公園，是一個可以恣意漫步，吹著徐徐海風的地方，接近傍晚時還能看見對面九份的點點火光，非常美麗。（MENU美食誌蕙娘子提供）

瑪利歐披薩

中正區北寧路369巷45-6號

在潮境公園附近有一間瑪利歐披薩，餐點以披薩跟義大利麵為主，pizza是窯烤現做，豐富內餡搭配上酥脆的餅皮，除了葷食之外也有提供素食，十分貼心。

享用完披薩，接著帶大家來位於海科館火車站旁的八斗子觀景平台，除了有海景還有山景，全長約400公尺，5分鐘即可攻頂，堪稱是基隆CP值超高的登山步道。（MENU美食誌加勒比義式冰淇淋提供）

好好基地 HOHObase

瑞芳區建基路二段93號

晚餐時刻，來到一間以貨櫃和漂流木打造而成的咖啡館，狹長型的空間，大型落地窗，這裡有著無敵海景和偌大的草地。推薦漁港新鮮直送的蛋小卷和風沙拉餐，和每日限量的米布丁。

晚餐過後，可以來位在碧砂漁港旁邊的八斗子假日夜市走走，只有每個星期六日才營業的私房版夜市，除了攤販重複性少，而且美食幾乎都是銅板價，非常值得一來！

又到了說再見的時間，祝大家有個好夢～（MENU美食誌卡卡&娜娜之粉紅家族提供）

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