8月慢程南庄 領略多元人文

位在苗栗邊境的南庄，是全台五座國際認證慢城之一，擁有清麗的山水風光、客家與原民文化並存的多元人文風貌。旅人將走訪賴唐鴉家庭美術館和石壁染織工藝園區，在藝術家、職人匠師與山居者的帶領下，鑑賞木刻精工、手作葡萄醋釀、手織染作。

企業家的山居歲月系列「慢程 南庄」三天二夜旅程，八月廿五日至八月廿七日，報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網： https://bit.ly/4bhSsAB