星廚林明健宣布離開Longtail 5月31日晚間是最後餐期

自2018年起、連續6年蟬聯「米其林一星」榮耀的餐廳酒吧Longtail主廚林明健，今無預警發出聲明，表示將離開一手創建的Longtail，林明健在聲明中表示：「5月31日將是我在Longtai的最後一次晚餐服務，歡迎多年來支持我們的朋友和我共度在Longtail的最後一夜。」他也將同步離開於2018年所創設、位於信義區新光三越A9的直火餐廳Wildwood。

林明健在聲明中坦率表明離開的原因，「由於餐廳主要的合夥人和我，與新經營團隊在理念上難以達成共識。」他在聲明中指出：「天下無不散之筵席，由於餐廳主要的合夥人和我，與新經營團隊在理念上難與達成共識，在此我懷著感激與不捨的心情宣布，我將離開Longtail，衷心祝福新團隊持續成功發展。」

林明健主廚擁有二十年多國料理經驗及豐富閱歷，型塑出其獨特的烹調哲學，過去於世界各國知名餐廳如：香港東方文華酒店 Vong、巴黎米其林二星 Apicius 及一星 Guy Savoy’s Le Chiberta等餐廳、Jean Georges 紐約及上海餐廳歷練的背景，累積出深厚烹飪實力及國際視野。

林明健透過聲明指出，「對我而言，Longtail是一個意義非凡的存在，彷彿是台北夜晚一盞溫暖的燈，聚集各行各業的客人、不同國家的旅人、新朋友和老朋友來此度過歡樂時光，創造許多難忘回憶，在這裡的每個日與夜，將永遠刻劃在我心中。」他同時表示，「讓我們共同期待下一個更精彩的篇章，希望很快能再與您們見面。」