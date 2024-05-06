專為自行車打造的腕表！ 帝舵全新PELAGOS FXD CHRONO

職業自行車是一項極富挑戰的競技性運動，踏板踩下的每一步都考驗著車手體能與心志的極限，大自然的環境中更是隨時可能發生致命風險，也因此自行車賽是向來是最振奮人心的一項熱血賽事。帝舵表（TUDOR）專為帝舵表職業自行車隊（TUDOR Pro Cycling Team）推出全新全新領潛型FXD計時腕表（Pelagos FXD Chrono），就是以專業製表技術打造的自行車運動主題表款，將伴隨車隊出戰全球最具挑戰的頂尖賽事，包括2024年環義自行車賽（Giro d’Italia），以品牌DNA的敢為精神實現更大突破。

帝舵表從職業裝備中汲取靈感，正如世上最快的自行車均由碳纖維製造，帝舵表亦特別選用碳複合材質打造這款自行車手必備的新款計時腕表，搭配輕盈堅韌的鈦金屬，配品牌標誌的一體式編織表帶，以高科技純黑提花織紋織帶搭配傳統帶扣，是騎行時的理想之選，能隨時應對自行車運動中變幻莫測的突發狀況。

既然是為專業自行車選手打造，除了堅固耐用，帝舵表在設計Pelagos FXD時還充分考慮了車手在騎行過程中對腕表的實用需求，不僅要滿足該運動的嚴苛要求，還要方便車手再行進中操作。一般來說，計時腕表的測速計適用於測量汽車速度，而這款「自行車版」的獨特之處，就在於其內圈的測速計以自行車手的騎行速度為標準：測速計刻度以螺旋方式「圍繞」表面，只需一瞥便可讀取騎行時的平均速度，可以說是專為自行車運動而設的「自行車版」的測速計功能。