江詩丹頓骨董女表展今起全台巡迴 呈獻兩世紀工藝美學

在過去的歷史中，鐘表的設計向來以男性的需求為主；然而，若仔細鑑賞從1755年開始製表的江詩丹頓（Vacheron Constantin）的女表，就能窺見女表設計與女性生活的深刻連結。呼應即將到來的母親節，品牌自即日起至6月3日止，舉辦以女表為主軸的「江詩丹頓解構之美典藏名作展」，以品牌年度主題「匠藝幾何」為發想，從品牌典藏的1300件精湛骨董傑作中精選12款來台展出，探索從19世紀末至今女性表款如何映照大歷史的演變。

持續製表將近270年的江詩丹頓，自18世紀初以來便開始為女性製作既實用又美觀的時計。不論是形式是掛在身上的鍊墜、懷表、或是裝飾在手腕上的腕表，江詩丹頓的時計完美融合藝術與知識，能完美搭配服裝、融入配戴場合。例如此次展出最早的歷史型號可追溯至1839年，二問時計為19世紀初最盛行的報時功能，此懷表多處細節裝飾手工金雕花卉並點綴多色填彩琺瑯，寫實手法呈現自然主義風格，配綠色琺瑯彩繪金鍊，如珠寶般的設計能為當時主人出席上流社會晚宴活動時開啟話題。

另一枚1902年懷表的花卉以蜿蜒線條呈現，明顯受到新藝術運動的影響，表背上帶有微紅的半透明琺瑯，浮雕立體感更為強烈。對比稍後於1930年製作的方形時計，如神秘表般將時間隱藏於外觀之下，既如懷表可隨身攜帶取用，又如座鐘可折疊立置，鑲嵌綠寶石的金質表殼上琺瑯彩繪線條埃及風格讓人想起當時席捲全歐的圖坦卡門風潮。

此次展出作品中一系列多邊形表殼的設計，則完美體現品牌「匠藝幾何」主題，以工藝技術先行，結合藝術美學的品牌精神。一枚1912製作的八角形表殼骨董表，採用裝飾藝術風格經典的雙色調琺瑯，方正獨特的八邊形令人想起建築艾菲爾鐵塔的建築特色。另一款酒桶形的腕表則製作於1929年，鉑金混合鑲嵌明亮切割和老式切割兩種鑽石，出自品牌長期合作的法國合作夥伴Ferdinand Verger。而細看1930年出品的一款長矩形表款，也呼應設計採用方長形鑽石，並特意使用最能展現此種切割特色的的軌道鑲嵌方式，足見工藝之精湛與細節之嚴謹。另一1924年的長矩形表款則採用裝飾藝術風多邊形表盤，讓人想起布拉諾島的蕾絲，配藍寶石鑽石雙色對稱鑲嵌與變形阿拉伯數字，混合了豐富的幾何形式與裝飾元素。

而這次展出年代最近的一枚1971年腕表，則呈現出截然不同的70年代迪斯可風格與未來主義色彩。在人類剛登月成功之際，當時時裝設計師如Paco Robanne在內，主流服裝美學多少反映了對未來的熱情與想像。展出的金質腕表以蜂巢式排列組合構成神秘表表殼與鍊帶，「亮片鑲嵌」方式交錯鑲嵌青金石與白金，既體現製表的傳承也呼應年代風格的演變。

此次展出作品除了體現不同幾何美學的女性腕表，另一系列則聚焦珠寶時計，鑑賞焦點之一為一枚1919年的鍊墜，立體的鑽石明亮球，採用包鑲與珠粒鑲嵌，可配搭晚禮服配戴。另一款1923的項鍊時計，將時間隱藏在底部，正面看起來是一款鑲嵌緬甸藍寶石的華麗鍊墜。

★「江詩丹頓解構之美典藏名作展」全台展覽時間表

⚫ 江詩丹頓台北101專賣店 日期：2024年5月7日- 5月14日 時間：週日至週四每日11:00AM - 21:30PM，週五至週六每日11:00AM - 22:00PM 地址：台北市信義區市府路45號2F 預約鑑賞電話：(02) 8101 8658 ⚫ 江詩丹頓台中大遠百專賣店 日期：2024年5月16日-5月24日 時間：週一至週五每日11:00AM - 22:00PM；週六至週日每日10:30AM - 22:00PM 地址：台中市西屯區台灣大道三段251號1F 預約鑑賞電話：(04) 2258 2558 ⚫ 江詩丹頓遠百信義A13概念店 日期：2024年5月26日-6月3日 時間：週日至週四每日11:00AM - 21:30PM；週五至週六每日11:00AM - 22:00PM 地址：台北市信義區松仁路58號1F 預約鑑賞電話：(02) 2758 8896

1930年的一款長矩形表款，表殼體現幾何美學，並以軌道鑲嵌方式呈現方長形鑽石。圖／江詩丹頓提供

1919年的珠寶表，將古老主題融入現代技術，凸顯了表款中的珠寶以及鐘表裝飾與珠寶間的聯繫。圖／江詩丹頓提供

1971年的經典女性表款，設計反映當時盛行的未來主義風格。圖／江詩丹頓提供

1929年的酒桶形的腕表，以鉑金混合鑲嵌明亮切割和老式切割兩種鑽石。圖／江詩丹頓提供

1912年的八角形表殼腕表，製作於美好時代，具有前衛作品的特質，透過材質來展現咆哮二〇年代的浮誇。圖／江詩丹頓提供

1930的方形懷表，可折疊立起如座鐘，裝飾圖案流露埃及風。圖／江詩丹頓提供

1920年製作的經典女性表款，鉑金鑲嵌鑽石與縞瑪瑙，設計體現裝飾藝術運動強調自由與創意的精神。圖／江詩丹頓提供

1923年珠寶表，正面鑲嵌緬甸藍寶石，背面顯示時間，可最為項鍊配戴。圖／江詩丹頓提供

1919年的經典女性表款，這款腕表的矩形設計具有裝飾藝術風格，此一美學符號證明了懷表的圓形設計確實正在鬆動。圖／江詩丹頓提供

1902年的經典懷表，立體感十足的金雕曲線流露新藝術風格。圖／江詩丹頓提供