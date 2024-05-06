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莎莎自招為「顧目睭」愛上慢跑！挑選運動裝備首重舒適

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
為鼓勵女性也能愛上慢跑，ASICS的NAGINO專業運動系列以春季嫩芽為靈感，選用藍綠配色，推出4款經典跑鞋。圖／ASICS提供
為鼓勵女性也能愛上慢跑，ASICS的NAGINO專業運動系列以春季嫩芽為靈感，選用藍綠配色，推出4款經典跑鞋。圖／ASICS提供

主持人莎莎現身Reebok FLOATZIG鞋款展示會，鮮少以運動裝現身的她分享試穿心得，直呼「真的很輕，感覺像是沒穿」。也因為如此，讓莎莎從原本不愛慢跑，變成至少每周一次，甚至還意外在住家附近發現「小鮮肉」，讓她更有動力出門。

莎莎表示因為主持工作需要久站，所以運動時都會避開慢跑，「總覺得很累又很喘」。不過當她試穿Reebok的FloatZig 1跑鞋之後，就完全改觀，莎莎提到「鞋底彈性像棉花糖一樣，至少省力一半」，因此才開始喜歡跑慢跑。不僅如此，因為住家附近的天母公園，不時有小鮮肉出沒，讓莎莎笑說「更有動力去跑步」。全新FloatZig 1跑鞋結合了Reebok的Floatride Energy Foam性能和招牌Zig Tech技術中底，整體輕盈有彈性，不僅適合資深專業運動員，新手跑者也能駕馭。

而為了鼓勵女性也能愛上慢跑，ASICS的NAGINO專業運動系列以春季嫩芽為靈感，選用藍綠配色，推出4款經典跑鞋。像是主打支撐功能的GT-2000 12能幫分擔走路或運動時足弓所承擔的壓力，減緩走久腳底板容易不適的問題；緩震功能的GEL-NIMBUS 26與GEL-CUMULUS 26則能吸收足部著地時所受到的衝擊力，降低關節負擔。招牌的NOVABLAST 4鞋則以充滿動能的回彈腳感為特色，適合原本就有慢跑習慣的人。另外，ASICS還推出春夏9折起優惠活動，滿額現折，還會加贈兩用收納袋，一次補足各項運動裝備正是時候。

Reebok FloatZig 1系列跑鞋，4,280元。圖／Reebok提供
Reebok FloatZig 1系列跑鞋，4,280元。圖／Reebok提供
住家附近的天母公園，不時有小鮮肉出沒，讓莎莎笑說「更有動力去跑步」。圖／Reebok提供
住家附近的天母公園，不時有小鮮肉出沒，讓莎莎笑說「更有動力去跑步」。圖／Reebok提供
試穿Reebok的FloatZig 1跑鞋後，莎莎提到「鞋底彈性像棉花糖一樣，至少省力一半」，因此才開始喜歡跑慢跑。圖／Reebok提供
試穿Reebok的FloatZig 1跑鞋後，莎莎提到「鞋底彈性像棉花糖一樣，至少省力一半」，因此才開始喜歡跑慢跑。圖／Reebok提供
ASICS GEL-NIMBUS跑鞋，4,980元。圖／ASICS提供
ASICS GEL-NIMBUS跑鞋，4,980元。圖／ASICS提供
莎莎現身FLOATZIG鞋款展示會，鮮少以運動裝現身的她分享試穿心得，直呼「真的很輕，感覺像是沒穿」。圖／Reebok提供
莎莎現身FLOATZIG鞋款展示會，鮮少以運動裝現身的她分享試穿心得，直呼「真的很輕，感覺像是沒穿」。圖／Reebok提供

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