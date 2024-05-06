莎莎自招為「顧目睭」愛上慢跑！挑選運動裝備首重舒適

主持人莎莎現身Reebok FLOATZIG鞋款展示會，鮮少以運動裝現身的她分享試穿心得，直呼「真的很輕，感覺像是沒穿」。也因為如此，讓莎莎從原本不愛慢跑，變成至少每周一次，甚至還意外在住家附近發現「小鮮肉」，讓她更有動力出門。

莎莎表示因為主持工作需要久站，所以運動時都會避開慢跑，「總覺得很累又很喘」。不過當她試穿Reebok的FloatZig 1跑鞋之後，就完全改觀，莎莎提到「鞋底彈性像棉花糖一樣，至少省力一半」，因此才開始喜歡跑慢跑。不僅如此，因為住家附近的天母公園，不時有小鮮肉出沒，讓莎莎笑說「更有動力去跑步」。全新FloatZig 1跑鞋結合了Reebok的Floatride Energy Foam性能和招牌Zig Tech技術中底，整體輕盈有彈性，不僅適合資深專業運動員，新手跑者也能駕馭。