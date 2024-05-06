星巴克「第2杯半價」來了！連續3天、星冰樂隨你爽喝

5月6、7日連續2天的星巴克「買一送一」優惠仍在熱烈進行中，星巴克又宣布將於5月8～10日連續3天，推出「LOVE MOM第2杯半價」優惠活動，活動期間全營業時段於全台星巴克購買2杯「大杯（含）」以上、冰熱、口味皆一致的飲料，可享「第2杯半價優惠」。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；但網友一直敲碗的星冰樂系列，有納入此波優惠項目。單筆交易最高限購4杯（2杯支付原價，2杯支付半價），並限當場一次領取。原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

要注意的是，此優惠活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。詳細銷售辦法依星巴克網站公告為主。