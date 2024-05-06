影／觀光署公布全新台灣觀光品牌形象 盼吸引國際目光

觀光署今天舉辦「台灣觀光品牌3.0版」啟動記者會，公布全新的台灣觀光品牌「TAIWAN-Wave of Wonder」，以一波又一波的wave線條勾勒出台灣四季旅遊亮點，同時發表新的台灣觀光形象影片與宣傳歌曲，觀光署長周永暉期許，全新的台灣觀光識別形象系統，能讓台灣觀光更亮眼、更吸引國際目光，帶領台灣邁向「Tourism 2030」觀光政策的願景。

台灣觀光品牌3.0版的「TAIWAN」字體融合了台灣的山脈、海洋、蜿蜒的公路與鐵道等意象。觀光署指出，過去人們尋找「旅遊目的地」，現在台灣有推動「有目的的旅遊」，新品牌結合台灣觀光雙年曆資源規劃，傳遞給國際旅客「台灣四季都是觀光季」的訊息。 觀光署今天舉辦「台灣觀光品牌3.0版」啟動記者會，高雄餐旅大學校長陳敦基（左起）、觀光署長周永暉、交通部次長林國顯等出席貴賓一同合影。記者余承翰／攝影 觀光署今天舉辦「台灣觀光品牌3.0版」啟動記者會，行政院副秘書長李國興表示，觀光業一直是政府相當重視的產業，期許政府攜手業界，一同擦亮台灣觀光的新品牌。記者余承翰／攝影 觀光署今天舉辦「台灣觀光品牌3.0版」啟動記者會，觀光署長周永暉期盼新的觀光識別形象系統，能讓台灣觀光更亮眼、更吸引國際目光。記者余承翰／攝影