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「翻轉版」麥當勞成真！辣味雞塊、幻の醬限定登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞帶領WcDonald's「幻の麥當勞」走進現實，推出聯名包裝與限定商品。圖／麥當勞提供
麥當勞帶領WcDonald's「幻の麥當勞」走進現實，推出聯名包裝與限定商品。圖／麥當勞提供

在許多動漫作品當中，麥當勞的LOGO經常都會被翻轉為「WcDonald's」，成為動漫迷之間的默契與話題。今年麥當勞將帶領WcDonald's「幻の麥當勞」走進現實，除了推出限定包裝，還有全新風味「幻の醬」、「辣味麥克雞塊」同步登場，並透過聯名合作打造的動漫短劇，打造出WcDonald's「幻の麥當勞」多重宇宙

為避免侵權疑慮，每當麥當勞出現在動漫作品中時，常被作者翻轉繪製成WcDonald's，成為二次元文化的特色之一。自5月8日至6月4日期間限時登場的WcDonald's「幻の麥當勞」宇宙，攜手曾與DC Comics漫畫公司合作的動漫插畫師Acky Bright，以風格大膽強烈的黑白線條及細膩筆觸，操刀限定款包裝。包括幻の醬包裝、鷄塊盒、薯條盒、紙袋及中杯冷飲杯，為消費者帶來視覺與味覺的雙重饗宴。知名動畫製作公司Studio Pierrot也聯手加入合作陣容，三方攜手打造4支風格各異的動漫短劇，包括「手刀爭奪」篇、「浪漫愛情」篇、「機甲保衛」篇、以及「奇幻冒險」篇，透過獨家的動漫角色，以及四種經典動漫風格與元素，演繹不一樣的麥當勞美食日常。

同步登場的「幻の醬」蒜香酸辣醬，由生薑、大蒜、醬油、辣椒等食材調製而成，有著鮮辣爽口的風味，搭配經典麥克鷄塊更添熱血滋味。「辣味麥克鷄塊」外層麵衣添加印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉，鷄肉則加入辣椒、白胡椒等辛辣料，內外交錯出充滿層次的辣感。6塊單點66元、經典套餐131元；10塊單點106元、經典套餐171元。

除此之外，自5月8日起至6月4日（或送完為止），凡於「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿350元，隨餐附贈「抖陣一起暖心杯套」1個，包含「麥當勞叔叔與大鳥姊姊」與「奶昔大哥與漢堡神偷」兩種款式。5月8日至5月14日，中午11:00～12:00期間，凡歡樂送、Uber Eats、foodpanda外送夥伴，到店取餐即可獲贈瓶裝水，送完為止。

5月8日至5月19日期間，麥當勞APP會員獨享得來速優惠券，購買10塊辣味麥克鷄塊套餐，送辣味麥脆鷄腿1個；購買10塊原味麥克鷄塊套餐，送原味麥脆鷄腿1個。5月20日至6月2日，購買大麥克套餐送4塊原味麥克鷄塊。購買勁辣鷄腿堡套餐送4塊原味麥克鷄塊。針對momo購物平台，也限時推出麥克雞塊套餐67折起優惠，最高現省163元。

針對「麥當勞歡樂送」，限時推出滿額加贈「抖陣一起暖心杯套」。圖／麥當勞提供
針對「麥當勞歡樂送」，限時推出滿額加贈「抖陣一起暖心杯套」。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「幻の醬」蒜香酸辣醬，以及「辣味麥克鷄塊」。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出「幻の醬」蒜香酸辣醬，以及「辣味麥克鷄塊」。圖／麥當勞提供
WcDonald's「幻の麥當勞」打造重現漫畫風格的聯名包裝。圖／麥當勞提供
WcDonald's「幻の麥當勞」打造重現漫畫風格的聯名包裝。圖／麥當勞提供

套餐 宇宙 麥當勞

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