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消暑抗熱對策！Levi’s®打造裸感系涼感牛仔褲 輕量、高透氣穿著不悶熱

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Levi’s®以亞麻、或是天絲棉混紡面料，製成輕盈又有韌性的COOOOOL系列服飾。圖／Levi’s®提供
Levi’s®以亞麻、或是天絲棉混紡面料，製成輕盈又有韌性的COOOOOL系列服飾。圖／Levi’s®提供

因應天氣逐漸炎熱，Levi’s®以亞麻、或是天絲棉混紡面料，製成輕盈又有韌性的COOOOOL系列服飾，即使面對高溫氣候，穿著時也不悶熱，因此號稱「裸感系涼感丹寧」。

初夏是季節變化最劇烈的時節，除了室內外的溼度差異，早晚溫差也成為穿搭煩惱。而COOOOOL丹寧系列，就針對需要長時間工作同時又需要保持體面的人而生，以經典501®和寬管568版型，將具快速排汗且易散熱特性的亞麻面料混紡其中，使得無論是長時間在外奔波，或是需要頻繁進出室內外都能保清爽舒適又維持挺拔。而且無論男、女裝褲款面料，相較過往都更為輕量，透氣效果更佳。提供包括511TM修身窄管、 502TM舒適錐形、512TM修身錐形及514TM舒適直筒，以及受到女性熱愛的Baggy Dad寬潮老爹丹寧褲，版型從窄管到直筒一應俱全。

英倫時尚品牌AllSaints以「ACCESS ALL AREAS」為主題，將叛逆灑脫精神融入全新男裝及女裝系列。圖／AllSaints提供
英倫時尚品牌AllSaints以「ACCESS ALL AREAS」為主題，將叛逆灑脫精神融入全新男裝及女裝系列。圖／AllSaints提供

而面對炎熱天氣，英倫時尚品牌AllSaints則以「ACCESS ALL AREAS」為主題，將叛逆灑脫精神融入全新男裝及女裝系列。像是女裝中融合加州Coachella音樂節精神的系列，利用麂皮皮衣及短裙以流動流蘇勾勒出翩然隨興。皮革機車背心，內搭立體水晶裝飾的透視洋裝，營造璀璨浪漫與叛逆的對比美學。男裝則有受到Reading Festival經典搖滾音樂節啟發，以一系列以仿舊皮革、日曬漂白色調和精緻洗鍊皮革，搭配從樂隊汲取靈感的T恤，展現了對音樂文化的熱愛和尊重。

COOOOOL丹寧系列，就針對需要長時間工作同時又需要保持體面的人而生。圖／Levi’s®提供
COOOOOL丹寧系列，就針對需要長時間工作同時又需要保持體面的人而生。圖／Levi’s®提供

Levi’s® COOOOOL系列女裝Baggy Dad寬潮老爹丹寧褲，3,990元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® COOOOOL系列女裝Baggy Dad寬潮老爹丹寧褲，3,990元。圖／Levi’s®提供

Levi’s® COOOOOL系列男裝501®經典直筒丹寧褲，4,390元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® COOOOOL系列男裝501®經典直筒丹寧褲，4,390元。圖／Levi’s®提供

AllSaints男裝DEAN中腰牛仔褲，6,700元。圖／AllSaints提供
AllSaints男裝DEAN中腰牛仔褲，6,700元。圖／AllSaints提供

AllSaints女裝RIPLEY丹寧背心，9,000元。圖／AllSaints提供
AllSaints女裝RIPLEY丹寧背心，9,000元。圖／AllSaints提供

AllSaints男裝LEOPAZ 印花襯衫，5,600元。圖／AllSaints提供
AllSaints男裝LEOPAZ 印花襯衫，5,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints女裝BRYONY MELLISA印花洋裝，5,600元。圖／AllSaints提供
AllSaints女裝BRYONY MELLISA印花洋裝，5,600元。圖／AllSaints提供

音樂 高溫

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