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名廚蔬果食譜 簡單52道美味
深獲讀者喜愛的《臺灣豐蔬果月曆》，經歷次的內容優化，旨在搭起臺灣在地農民、廚藝家、文學家與讀者之間的橋樑，而不單只是一個視覺商業產品。
這本充滿幸福感的《蔬果的魔法餐桌——五十二道四季幸福滋味》食譜，萃選自十三年來《臺灣豐蔬果月曆》的料理菜單，收錄李璐、張小雯、張曉東、劉立國四位名廚的五十二道私房菜，讀者依照步驟，可簡易端出葷素兼具、色香十足的地中海式蔬果輕食。
本書同時搭配方梓、王盛弘、宇文正、焦桐、楊佳嫻、劉靜娟、廖玉蕙等文學名家，歌詠臺灣蔬果的作品摘錄，是兼具視覺饗宴的知性潮派蔬果食譜。定價三百二十元，預購價二一八元，三十本（含）以上，每本一九八元，詳情請見頭版插牌，或電洽:(02)8692-5588轉2974
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