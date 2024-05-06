名廚蔬果食譜 簡單52道美味

隨著氣溫漸漸變熱，初夏到來，Swatch的NEON系列腕表再度推出全新配色，搶眼又吸睛的設計，直接就能搭配出最潮夏季造型。同時因應母親節，Swatch同樣帶來與辛普森家庭（The Simpsons）聯名腕表，有著可愛又逗趣的「美枝」圖案點綴，同樣吸引目光。

2024-05-05 14:12