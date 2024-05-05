蔬果的魔法餐桌 收錄李璐等四位名廚52道私房菜

年年熱銷的聯合報《臺灣豐蔬果月曆》，其中的料理深獲讀者喜愛，我們萃選自13年來《臺灣豐蔬果月曆》的料理菜單，收錄李璐、張小雯、張曉東、劉立國四位名廚的52道私房菜，出版《蔬果的魔法餐桌——52道四季幸福滋味》食譜，大家依照步驟，很快就能端出葷素兼具、色香十足的地中海式蔬果輕食。

每年年底，聯合報《臺灣豐蔬果月曆》詢問度都很高，送禮自用皆宜，《臺灣豐蔬果月曆》，經歷次的內容優化，旨在搭起臺灣在地農民、廚藝家、文學家與讀者之間的橋樑。

這本充滿幸福感的《蔬果的魔法餐桌——52道四季幸福滋味》食譜，萃選自十三年來《臺灣豐蔬果月曆》的料理菜單，收錄李璐、張小雯、張曉東、劉立國四位名廚的52道私房菜。

大家依照步驟，即可快速簡易的端出葷素兼具、色香十足的地中海式蔬果輕食。本書同時搭配方梓、王盛弘、宇文正、焦桐、楊佳嫻、劉靜娟、廖玉蕙等文學名家，歌詠臺灣蔬果的作品摘錄，是一本兼具視覺饗宴的知性潮派蔬果食譜。

此書原本定價320元 ，目前預購價218元，30本(含)以上，每本198元。電洽(02)8692-5588轉2974。