Onitsuka Tiger打造超可口色系美鞋 搭配成姐妹款、母女款都沒問題！

迎接母親節到來，日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新鞋款，以年度代表色為靈感，運用淡綠、淡黃色等配色來裝飾經典設計。而FILA則受到以韓國國花「木槿花」的啟發，在台打造全球獨家限定鞋款，讓消費者無論是想搭配成母女款、姐妹款都沒問題！

Onitsuka Tiger自2018年上市以來就年年暢銷的MEXICO 66 SLIP-ON系列，鞋面採用KONBU®-N材質，為日本製尼龍材料，是一種經過特殊加工的高密度織物，輕量、觸感光滑並且具有防潑水特性，即使長時間使用也能維持鞋型的特點，以及無鞋帶設計方便穿脫；鞋側邊標配白色虎爪紋，整體簡約又不失細節質感。而這季穿搭繽紛色系正風靡全球，Onitsuka Tiger為此系列推出淡綠、淡黃、淡粉和淡紫配色，視覺既清爽又可口，能輕鬆打造活潑或甜美造型，展現獨特穿搭風格。

以韓國國花為靈感，FILA將招牌DISRUPTOR II重新詮釋成DISRUPTOR II-FLOWER鞋款，直接預約成為今年最浪漫設計。

另外， 以韓國國花為靈感，FILA將招牌DISRUPTOR II重新詮釋成DISRUPTOR II-FLOWER鞋款，直接預約成為今年最浪漫設計。鞋側與鞋口都點綴了碎花圖案，同時鞋舌、鞋側及鞋後皆以粉色混搭純白精緻刺繡Logo，加上厚底鋸齒鞋底，能增高及修飾腿型的效果，穿上更顯潮流時尚。而且因應母親節還推出限定鞋盒，外觀同樣為無窮花卉設計，如同一塊鮮明繽紛的花磚，內含心意與質感，肯定讓媽媽收到心花開！

Onitsuka Tiger MEXICO 66 SLIP-ON系列女鞋，3,480元。圖／Onitsuka Tiger提供

FILA DISRUPTOR II-FLOWER鞋，2,880元。圖／FILA提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66 SLIP-ON系列女鞋，3,480元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66 SLIP-ON系列女鞋，3,480元。圖／Onitsuka Tiger提供