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曾馨瑩出席唐氏症親子活動 與小朋友同樂
唐氏症基金會於母親節前夕舉辦「牽起幼手，走一單子」親子同樂會，特地邀請永齡基金會創辦人郭台銘夫人曾馨瑩前來參與，曾馨瑩除了到場共襄盛舉，與唐氏症基金會共同倡議「守護孩子健康快樂的長大」是一輩子的事，並宣佈今年將支持唐氏症基金會，於去成立「24 小時全日型住宿服務」旗下的多功能感官教室，藉由環境的布置讓重度身心障礙者學習探索環境、減低重度身障者焦慮不安的情緒，提升注意力，加強人際互動。
曾馨瑩也與唐氏症小朋友一起體驗現場益智闖關遊戲，曾馨瑩表示，希望透過支特「24小時全日型住宿服務的計畫」，提供他們一個更優質的學習環境，並藉由參與母親節親子同樂會，響應他們的理念，期盼為這群重度身障者打造更多的愛與關懷，讓每個孩子都能在守護中長大。
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