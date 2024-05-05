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TAIWAN PLUS首度移師京都 媽祖魅力加持11日登場

中央社／ 台北5日電

由文化總會在日本舉辦的TAIWAN PLUS將在5月11日起登場，今年首度移師京都，以「京都新寶島」為題，用寶島台灣為概念，祭出3大企劃「島民之聲」、「島民市集」、「島之博物館」。

京都市台灣推廣事務所發布新聞稿表示，由文化總會策畫日本最大級台灣盛典「TAIWAN PLUS 2024京都」將於5月11日、5月12日登場，祭典自2018年舉辦至今，去年參加人次已達22萬。

京都市台灣推廣事務所表示，今年受到京都府邀請，TAIWAN PLUS率領上百個品牌共同參與，首次移師京都舉辦，成為史上最大規模的在日台灣盛典。

今年主題「京都新寶島」以寶島台灣為概念，祭出3大企劃「島民之聲」、「島民市集」、「島之博物館」，除珍珠奶茶等經典美食外，媽祖娘娘也特地前來加持，讓當地民眾充分享受台灣美食、音樂、展覽等豐富文化。

表演節目方面，京都市台灣推廣事務所指出，台灣將由榮獲金馬獎及金曲獎的李欣芸擔任音樂總監，打造最強陣容的「島民之聲」舞台，台灣民謠大師陳明章、客家金曲歌王謝宇威、來自卑南族南王部落的Puyuma普悠瑪音樂家族樂團都將分別與日本「StyleKYOTO管弦樂團」、指揮家Kimbo ISHII合作共演。

日本則邀請重要無形文化財保持者的能樂師金剛龍謹、箏曲家大谷祥子共同參與，風靡全台的京都橘高校等學校吹奏樂部也將帶來精彩演出。

京都市台灣推廣事務所表示，會場也以「共創」為主題所推出的台日共同合作企劃，像是富有歷史的和菓子老鋪「榮太樓總本鋪」特別研發的鳳梨大福，用白豆沙餡與馬斯卡彭起司包覆著添加台灣鳳梨果汁的蜜。

與京都妙心寺結緣逾90年的新港奉天宮，也恭請媽祖、千里眼等眾神前來為活動加持，讓現場民眾也能體驗「求聖水、擲筊」等台灣傳統信仰，近距離感受媽祖魅力。

京都 日本 音樂

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