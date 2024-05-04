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歡慶母親節挑好禮！無印良品、HOLA推出滿千送百

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
HOLA推薦千元預算，可以入手瑞典EIGHTMOOD與HOLA獨家開發的庫斯科天絲亞麻刺繡床寢具。圖／HOLA提供
HOLA推薦千元預算，可以入手瑞典EIGHTMOOD與HOLA獨家開發的庫斯科天絲亞麻刺繡床寢具。圖／HOLA提供

還沒挑到母親節禮物嗎？各居家通路紛紛推出優惠與好禮推薦，無印良品推薦許多服飾配件、紓壓香氛與肌膚保養等好禮，從5月9日至12日，推出當日單筆消費滿1千元現抵1百元；HOLA針對不同價位也有推薦好禮，即日起至5月22日，全館單筆實付滿1,000元送100元電子折價券。

因應天氣逐漸變得悶熱，無印良品推薦多樣化的服飾給媽媽，譬如麻質服飾系列，女亞麻水洗開領短袖洋裝可以修飾手臂、臀部線條，另外也有多款添加嫘縈與彈性纖維的大麻服飾系列，不易產生皺摺；另外也推薦超音波芬香噴霧器與空間芬香油系列，居家營造出舒適香氛感，以及新上市的三款涼感洗沐系列，包含涼感沐浴乳、涼感洗潤合一洗髮精與涼感身體噴霧等，讓媽媽夏天也能涼爽度過。

HOLA針對不同預算，有推薦不同商品，百元左右可以入手高質感餐具，伊登雙釉強化瓷系列，內層光澤彩釉、外層霧面磨砂質感，整體簡約好用，包括白、淺灰、深灰、磚紅等四色，如果喜歡日系風格，可以入手日本製棕十草系列，具有放射狀的線條，整體構圖簡單；千元預算可以入手多樣化寢具，瑞典EIGHTMOOD與HOLA獨家開發的庫斯科天絲亞麻刺繡床寢，採用天絲與亞麻混紡，可以吸濕排汗與柔軟涼感等特性；萬元預算可以入手客廳沙發，波蘭手工沙發品牌Sits堅持手工製作並在歐洲設計及生產，Annie布質沙發是模組化設計，可以依照空間大小來搭配組合，讓全家人在客廳培養好感情。

無印良品超音波芬香噴霧器與精油。圖／無印良品提供
無印良品超音波芬香噴霧器與精油。圖／無印良品提供
HOLA推薦百元預算，可以入手相關餐具系列，一起跟媽媽吃飯話家常。圖／HOLA提供
HOLA推薦百元預算，可以入手相關餐具系列，一起跟媽媽吃飯話家常。圖／HOLA提供
無印良品涼感洗沐系列。圖／無印良品提供
無印良品涼感洗沐系列。圖／無印良品提供
無印良品空間芬香相關產品，適合愛香味的媽媽。圖／無印良品提供
無印良品空間芬香相關產品，適合愛香味的媽媽。圖／無印良品提供
HOLA推薦百元預算，可以入手相關餐具系列，一起跟媽媽吃飯話家常。圖／HOLA提供
HOLA推薦百元預算，可以入手相關餐具系列，一起跟媽媽吃飯話家常。圖／HOLA提供

HOLA 無印良品

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