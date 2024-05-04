歡慶母親節挑好禮！無印良品、HOLA推出滿千送百

還沒挑到母親節禮物嗎？各居家通路紛紛推出優惠與好禮推薦，無印良品推薦許多服飾配件、紓壓香氛與肌膚保養等好禮，從5月9日至12日，推出當日單筆消費滿1千元現抵1百元；HOLA針對不同價位也有推薦好禮，即日起至5月22日，全館單筆實付滿1,000元送100元電子折價券。

因應天氣逐漸變得悶熱，無印良品推薦多樣化的服飾給媽媽，譬如麻質服飾系列，女亞麻水洗開領短袖洋裝可以修飾手臂、臀部線條，另外也有多款添加嫘縈與彈性纖維的大麻服飾系列，不易產生皺摺；另外也推薦超音波芬香噴霧器與空間芬香油系列，居家營造出舒適香氛感，以及新上市的三款涼感洗沐系列，包含涼感沐浴乳、涼感洗潤合一洗髮精與涼感身體噴霧等，讓媽媽夏天也能涼爽度過。