聽新聞
test
0:00 / 0:00
長榮飛羽田航班系統異常 延誤5小時40分鐘 1返台班機受影響
長榮航空今BR192自松山飛往羽田航班原定上午7點20分起飛，因航機出現系統異常，需進一步檢修有所延誤。長榮航空表示，已從桃園機場調度同型波音787-10客機執行任務，共延誤5小時40分鐘，另有一班從日本返回的BR191班機也連帶影響延後5小時40分鐘。
長榮航空說，今BR192松山-羽田航班原定上午7點20分起飛，因航機出現系統異常，經機務人員檢查後，該航機需進一步檢修並更換零件，以確保飛航安全。為避免旅客久候，已從桃園機場調度同型波音787-10客機執行任務，於下午1點起飛，共計延誤5小時40分鐘。
長榮航空表示，在旅客等候期間，已提供旅客點心、飲料和餐券，並盡力協助旅客簽轉至其他航班，對於此次機械因素延誤造成旅客不便，深感抱歉。
此外，長榮航空也說，因BR192松山飛往羽田航班有所延誤，原預計日本當地時間中午12點40分起飛返回台北的BR191班機，也延後到當地時間晚上6點20分起飛，返抵台北時間將從原先下午3點05分，延後至晚上8點45分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言