長榮飛羽田航班系統異常 延誤5小時40分鐘 1返台班機受影響

長榮航空今BR192自松山飛往羽田航班原定上午7點20分起飛，因航機出現系統異常，需進一步檢修有所延誤。長榮航空表示，已從桃園機場調度同型波音787-10客機執行任務，共延誤5小時40分鐘，另有一班從日本返回的BR191班機也連帶影響延後5小時40分鐘。

長榮航空說，今BR192松山-羽田航班原定上午7點20分起飛，因航機出現系統異常，經機務人員檢查後，該航機需進一步檢修並更換零件，以確保飛航安全。為避免旅客久候，已從桃園機場調度同型波音787-10客機執行任務，於下午1點起飛，共計延誤5小時40分鐘。

長榮航空表示，在旅客等候期間，已提供旅客點心、飲料和餐券，並盡力協助旅客簽轉至其他航班，對於此次機械因素延誤造成旅客不便，深感抱歉。

此外，長榮航空也說，因BR192松山飛往羽田航班有所延誤，原預計日本當地時間中午12點40分起飛返回台北的BR191班機，也延後到當地時間晚上6點20分起飛，返抵台北時間將從原先下午3點05分，延後至晚上8點45分。