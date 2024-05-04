10顆星星的頂級晚宴！台北文華東方10周年慶 美好盡現

10顆星星的頂級晚宴，將在5月18日登場。這一天，也是奢華酒店品牌台北文華東方酒店迎來開業10周年。為了慶祝這別具意義的里程碑，酒店特別於5月推出一系列「星光熠熠」的餐飲活動、芳療以及住房專案。

●集結10星 名廚聯手推極致餐酒晚宴

台北文華東方酒店10周年活動重頭戲，是將與「ICSA 2024亞洲主廚高峰會」共同合作，於5月17、18日在「Bencotto」餐廳集結多達10顆米其林星級餐廳和榮獲亞洲50最佳餐廳的國際名廚，推出僅限兩場的「10手聯烹6道式極致餐酒晚宴」。

堅強的主廚陣容，包括首次來台的5位日、韓星級主廚團隊和在地4位名廚共同參與，他們所主掌的餐廳不僅榮獲米其林星級殊榮，同時還有多家餐廳入列亞洲50最佳餐廳、法國La Liste（全球1,000家最佳餐廳）排行榜。

5月17日的5位名廚陣容，包括來自預約超級困難的日本和歌山二星「Villa AiDA」主廚小林寬司，今年剛拿下亞洲50最佳餐廳、同時也是米其林二星「logy」的主廚田原諒悟，韓國首爾米其林一星「Soul」雙主廚尹大賢、金姬銀，「Bencotto」主廚艾曼紐．貝爾加莫（Emanuele Bergamo）聯手獻藝。

5月18日的5位名廚，則包括韓國首爾米其林二星「Soigné」主廚李駿、台北米其林一星「Inita」主廚萩本郡大、日本京都米其林一星「cenci 」主廚坂本健、台中米其林一星「Fleur de Sel 」（鹽之華）主廚黎俞君，以及「Bencotto」主廚艾曼紐．貝爾加莫（Emanuele Bergamo）， 帶給饕客們不凡的餐酒體驗。

其中，來自日本和歌山的主廚小林寬司，擅長「花園料理」，他精通超過300種蔬菜。首爾的主廚李駿獨創「劇院菜單」，也將帶給饕客們全新體驗。而來自京都的主廚坂本健更是料理的匠人，利用京都食材，做出帶有義式風味的料理。首爾南山的「Soul」餐廳雙主廚尹大賢和金姬銀，則將韓風時尚料理帶到台北。

同時，田原諒悟、萩本郡大、黎俞君等主廚，也將聯手演繹出跨越國界，融合歐亞料理的盛宴，為饕客們帶來一場別開生面的視覺與味覺饗宴。

5月17、18日兩天的「10手聯烹6道式極致餐酒晚宴」，包含一杯香檳，每位13,888元+10%，外加2,300元+10%可享多款佐餐佳釀。晚宴席次有限，預約需趁早。

●連續6年摘星 「雅閣」4日限定星級盛宴

連續6年榮獲《台北米其林指南》一星殊榮的「雅閣」中餐廳，則是邀請香港文華東方酒店中菜行政總廚黃永強來台客座，呈獻同獲米其林一星殊榮「文華廳」經典菜色，與「雅閣」主廚鄭國雄師傅4手聯烹，完美詮釋粵菜的多變風貌。

黃永強擁有近40年掌廚資歷，不僅曾帶領香港怡東酒店的怡東軒首次摘星，更曾獲少數業界人士擁有、由中華廚藝學院頒發的「大師級中廚師」證書，以及香港旅遊發展局主辦的「美食之最大賞」所頒發的「至高榮譽金獎」及「金獎」。

此次客座雅閣，黃永強將帶來文華廳的經典佳餚，包括八寶岩米釀一口乳豬、松茸愉耳黃耳燉雪蓮、玉鱗魚躍逐金波，以及賓客最愛拍照打卡的美點「棋逢敵手」等；鄭國雄則將獻上「雅閣」25頭極品日本溏心極品鮑、羊肚菌花膠爆鹿兒島A5和牛，以及鮮蘆筍白玉炒東星班柳。

5月30、31日晚餐和6月1、2日午晚餐期間，4日限定4手聯烹套餐每位11,800元+10%，外加2,500元+10%可享多款佐餐佳釀。

●全館同步慶生 10周年限定版齊發

此外，名媛貴婦最喜愛的「青隅」下午茶也首次集結酒店各餐廳主廚巧思，於5月1日至6月30日推出10周年限定下午茶饗宴。廣受台北都會男女歡迎的「M.O. Bar」則集結酒店各餐廳特色，推出10周年限定暢飲專案。「文華Café」更推出四人同行、一位免費之5月壽星專屬優惠。

酒店屢獲殊榮的芳療中心與瑞士頂級護膚品牌VALMONT攜手推出獨家芳療療程；亦有10周年限定特別版「煥活身心之旅」住房專案。邀請賓客一同慶祝酒店10歲生日，創造更多繽紛璀璨的美好回憶。

●屢獲殊榮 國際名人首選

台北文華東方酒店宏偉的歐式建築，是台北著名地標之一，也是全台奢華旅宿指標，其以細膩貼心的傳奇式服務 ，屢獲國際獎項。其中包括台灣第一且唯一連續7年榮獲擁有「酒店界奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》五星最高殊榮，更榮獲全台唯一《米其林指南》酒店評鑑最高等級「5棟紅房」的肯定。酒店的芳療中心亦曾獲台灣唯一《富比士旅遊指南》五星肯定。此外，館內的「雅閣」中餐廳連續6年摘下《米其林指南》一星殊榮。

酒店開幕至今，深獲國際名人喜愛，包括瑪丹娜、湯姆克魯斯、休傑克曼、威爾史密斯、萊恩雷諾斯、克里斯伊凡、凱蒂佩芮、林青霞、莫文蔚、張學友、BTS、孔劉、宋仲基等人訪台時都是座上賓，金獎導演李安也以此為家。

相關資訊可查官網，或電洽：02-2715-6800。