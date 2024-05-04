合作廠商「死不解約」攜手捐勵馨10萬元 統神曝心聲
知名實況主「亞洲統神」張嘉航因評論黃子佼性影像事件不當言論，引起譁然，多家合作廠商封殺，經營多年的YouTube頻道也遭下架。合作廠商「OXS」透過臉書粉專表態「死不跟統神解約」，並指和統神一起捐助勵馨基金會10萬元，統神也將全額捐贈與OXS的商業合作所得，以盡身為網紅的社會責任。統神也發聲，「在成長的路上繼續努力」。
統神因不當言論遭神罰，曾公開鞠躬道歉。「OXS Taiwan」臉書粉專表示，合作夥伴統神在直播失言，合作廠商一家家地陸續聲明切割，許多沒見過的「新朋友」也湧入OXS粉專要求對其制裁，否則揚言抵制。為了避免讓充滿意識形態的口水戰，繼續掩蓋掉真正應被關注的兒童身體自主權問題，OXS沒有回應這些訴求。
OXS表示，比起為了明哲保身而割席分坐，或甚至為了譁眾取寵而落井下石，OXS選擇以更務實的方式對事件進行表態。攜手統神向長期推動兒童身體自主權的勵馨基金會捐助新台幣10萬元整，用於《小星與空空鳥》兒童身體自主權推廣計畫。除此之外，統神也將全額捐贈與OXS的商業合作所得，以盡其身為網路紅人的社會責任。
OXS表示，金額雖然微薄，但OXS相信「行勝於言」，比起在道德高地坐而論道，不如腳踏實地付諸行動，也邀請所有關注本次事件的朋友，一起拿出實質行動，為台灣兒童身體自主權盡一份力。「亞洲統神-張嘉航」臉書粉專轉分享該篇文章，統神表示，在成長的路上繼續努力。
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