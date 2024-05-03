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張立人歷時14年之作 「戰鬥之城」登北師美術館

中央社／ 台北3日電

衛生紙造人，木條、保麗龍組成街景，北師美術館明天起推出藝術家張立人個展「戰鬥之城．終」，集張立人歷時14年創作「戰鬥之城」系列作大成，也像是將手工城市裝進美術館。

張立人畢業於國立台南藝術大學造形研究所，在研究所畢業前，便連續斬獲高雄美術獎首獎（2009）、台北美術獎首獎（2009）、第7屆桃源創作獎首獎（2009）及入圍第8屆台新藝術獎（2010），自2010年起他開始創作「戰鬥之城」系列作，探問藝術創作的本質與藝術家命運。

「戰鬥之城．終」展為2010年開啟「戰鬥之城」創作後首次完整展出，分為首部曲「台灣之光」（2010-2017），由中年魯蛇陳志強告白未果，卻意外成為即將毀滅世界的全民公敵起始，衍伸出美國駐軍及第2部「經濟奇蹟」（2018-2022）國際企業託管，最終章「福爾摩沙」（2020-2021）AI宰制人類鬥爭等饒富預言性的後續事件。

北師美術館今天透過新聞稿表示，「戰鬥之城」系列作汲取並挪用漫畫、電影、動畫、影視媒體等大眾文化的形式及元素，張立人仿擬舞台劇的方式於現實世界搭建場景，從無到有赤手創建繁複而龐雜的世界，而藝術家也一人分飾多角，集編劇、操偶、美術場景建置、拍攝、剪輯、配音等角色於一身。

以錄像展出作品「場景模型」為例，張立人不只創作錄像，還要以木條、保麗龍等材料搭建出城市模型，更運用衛生紙製作出108個人偶。在這座既虛構又真實的城市中，他以生命作為敘事方式，將自己的生活與作品交織起來。

張立人個展「戰鬥之城．終」明天起將於北師美術館展出至7月21日。

美術館 藝術家 衛生紙

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