頭皮舒爽保養神器！「告別油田」找回蓬鬆輕盈感

炎熱的夏天，頭皮和秀髮保養，成為許多女孩在意的課題。想要有型出門，不想一到下午就變成條碼瀏海，Phyto Derma朵蔓草本系列洗完可以改善頭髮扁塌、因頭皮環境劣質所造成的出油困擾，解決夏天頭皮悶熱、異味、出油的問題，洗完立刻清爽又蓬鬆！

Phyto Derma朵蔓推出的新品草本系列，以獨家草本養護配方的天然純淨概念導入頭皮保養，從數萬種草本植物中選出對頭和頭髮最有幫助的成分，以超臨界低溫萃取，保留原始植物精華於草本系列中，利用植物原始自然的力量，有效解決現在人各種壓力所造成頭皮、頭髮問題。

草本配方中含積雪草、蘆薈、玻尿酸等成分等有助淨化調理頭皮，另外薄荷、生薑、人蔘、當歸、山藥、米糠、大豆、迷迭香等獨家草本養護成分，可有效控油、抗頭皮屑、去除異味。圖／頭皮養護專家Phyto Derma朵蔓提供

全系列品項皆含有朵蔓Phyto Derma獨家草本養護配方，其配方對細軟髮的女孩們更是友善！草本養護配方中含積雪草、蘆薈、玻尿酸等成分等有助淨化調理頭皮，另外薄荷、生薑、人蔘、當歸、山藥、米糠、大豆、迷迭香等韓國獨家草本養護成分，可有效控油、抗頭皮屑、去除頭皮異味、舒緩頭皮乾癢、強健髮根，維護日常頭皮健康。

1淨2洗3調理的方式養護喚醒頭皮，深層淨化頭髮，不僅控油還能強韌髮根，讓頭髮變得豐盈又蓬鬆。圖／頭皮養護專家Phyto Derma朵蔓提供

Derma草本系列共推出四款髮品：頭皮去角質使用的頭皮磨砂淨化霜、草本控油薄荷洗髮精與草本生薑去屑洗髮精兩款洗髮精、調理頭皮健康的頭皮淨化噴霧。以頭皮養護三步驟：1淨、2洗、3調理的方式養護喚醒頭皮，並深層淨化頭髮，不僅控油還能強韌髮根，讓頭髮變得豐盈又蓬鬆。

由左至右依序為「草本頭皮磨砂淨化霜、草本去屑生薑洗髮精、草本控油薄荷洗髮精、草本頭皮淨化噴霧」每瓶售價皆為269元。圖／頭皮養護專家Phyto Derma朵蔓提供

其中的頭皮淨化噴霧，只要一瓶就能改善頭皮、頭髮所有困擾，適合各種頭皮屬性的人，清新的草本味，不分男女都很適合！就算沒時間去髮廊保養，也能輕鬆噴出一頭蓬盈柔順、富有光澤的秀髮，不用濾鏡也自帶迷人女神髮光圈。